Una altra guerra dels “Sis dies”, 58 anys després

Tot i que arran de l’atac del gihadisme palestí contra el poble d’Israel el 7 d’octubre del 2023 l’exèrcit jueu va començar la campanya de Gaza, la guerra contra l’eix iranià s’ha anat ampliant a d’altres fronts, (principalment al Líban, Síria i Iemen), i fa tres dies ha entrat en una nova dimensió al cor mateix del règim teocràtic dels aiatol·là’s. Aqueixa guerra del tipus “dels Sis dies”, dins de la guerra existencial d’Israel, té per objectiu destruir el seu programa d’armament atòmic, i si s’escau, fer caure la dictadura islamista.

Les FDI han pres la iniciativa i han agafat desprevingut l’enemic malgrat que l’atac era una crònica anunciada des de feia anys. La intel·ligència bèl·lica israeliana contrasta amb l’estultícia militar russa a Ucraïna, en vies d’enfonsar-se després de tres anys d’ofensives fallides. Israel va camí de la victòria militar en tots els fronts, però políticament està encara lluny de derrotar la “causa palestina” en la qual convergeixen totes les variants de l’antisemitisme. Les pressions multilaterals per tal d’atorgar un estat propi als palestins no fan més que allargar el conflicte i atiar el seu veritable propòsit que no és altre que destruir l’estat-nació del poble jueu i substituir-lo per un d’islamista.

La campanya contra el fals “genocidi” israelià a Gaza s’amplia vers el suport al règim veritablement genocida antijueu iranià, els farsants de la flotilla de la llibertat tenen la complicitat mediàtica assegurada i, políticament, a Europa occidental no hi ha una resposta pro-israeliana (i pro democràtica) capaç hores d’ara de capgirar l’islamo-wokisme que amenaça les societats obertes.