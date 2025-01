Un nou “pacte de Munic” a costa d’Ucraïna ?

Gairebé arribats als tres anys de guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna, arreu d’Europa s’alcen els clams de polítics i opinadors mediàtics en favor d’imposar una mena de “pacte de Munic” (similar al que Hitler i Mussolini imposaren a Txecoslovàquia amb la connivència de França i Anglaterra el setembre del 1938), a Ucraïna per tal que capituli davant les pretensions del règim de Putin.

Els actuals caps d’estat d’Hongria, Eslovàquia, Croàcia treballen en aqueixa direcció al si de la Unió Europa i l’OTAN. Partits afins a les tesis pro-russes (de dretes i d’esquerres) són forces ascendents a França (Marine Le Pen) i Alemanya (Sahra Wagenknecht). Especialment a Alemanya es juga el futur d’Europa a les eleccions del febrer vinent, o recupera el paper de potència europea i pilar del bloc occidental o deriva cap a ser un satèl·lit de Rússia. En aqueix sentit és il·lustratiu l’article de Marc Villain publicat abans d’ahir a Desk Russie: L’essor des formations politiques extrémistes en Allemagne : un nouveau Munich ?

Un dels arguments més emprats pels gregaris mediàtics de les tesis pro-russes és un concepte pervers de pacifisme, (una tàctica llargament utilitzada pels propagandistes pro-soviètics durant la guerra freda contra la presència militar dels EUA) com si obligar Ucraïna a claudicar fos la clau de la pau a Europa. Prescindint de tota perspectiva estratègica (en vistes a la supervivència de les societats obertes occidentals) i moral, (obviant la naturalesa genocida del règim comandat per Putin, com si la causa del poble ucraïnès no fos la de tots els pobles lliures i dignes).

Val la pena tenir sempre present en aquiex conflicte, i en tots, que allò essencial és estar sempre a favor dels drets de les persones i els pobles. Per això recomano la lectura de les paraules d’un veritable activista pels drets humans, Maksym Butkevych, que no va dubtar a enrolar-se voluntàriament a l’exèrcit ucraïnès, capturat pels russos va ser alliberat arran d’un intercanvi, i el 5 de desembre proppassat va publicar a Desk Russie aqueixa reflexió: « Nous défendons notre monde, où un être humain signifie tout ».