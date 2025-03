Un altre feminisme és possible

Comparteixo plenament el parer de Pilar Rahola recollit pel Nacional.cat: Aquest 8 de març, l’escriptora assenyala que “el 7 d’octubre del 2023 va morir el feminisme”:Rahola lamenta desolada que “no vaig imaginar tanta violència de gènere junta, viralitzada, mostrada amb orgull!!...” i es posa les mans al capdavant recordant a “tipus que anaven amb manuals de com violar de la pitjor manera i més brutal, com trencar malucs… Com violar nenes!… ha estat terrorífic… L’hem viscut, l’hem mirat, ens ho han mostrat i no vaig imaginar que això passaria en el meu temps, en el meu moment,” insisteix, “una explosió de violència de gènere com aquella“. Però Rahola també al·lucina en reconèixer que “tampoc no m’esperava que en aquell mateix moment on passava tot això, visquéssim un silenci tan atroç, tan pervers, tan còmplice, com el que hem viscut del feminisme a tot el món. Les organitzacions feministes… on han estat? on sou? on heu estat?“, es pregunta i els pregunta. I segueix: “el silenci de totes vosaltres, de totes aquestes organitzacions que aixequen la pancarta de la dona, és un silenci còmplice, còmplice amb els seus botxins, còmplice amb els seus assassins, amb els seus violadors, amb els seus agressors.” Una Rahola que reconeix que “jo he estat sempre feminista, però aquest feminisme no és el meu. No el reconec perquè el 7 d’octubre va morir el feminisme”.

La seva ha estat una de les poques veus que s’han alçat denunciant el neo-feminisme islamista, ignominiós component del wokisme còmplice de tots els totalitarismes i sense altre projecte que la destrucció des de dins de les societats obertes occidentals. Al nostre dissortat país no hi ha ni un grapat de dones amb el coratge de fer el mateix que la dotzena de feministes franceses que van publicar a La Tribune un article col·lectiu proposant “un féminisme universaliste, laïque et attaché à l’égalité, face aux dérives identitaires et sectaires:« Un autre féminisme est possible ».

Nous sommes des féministes de plusieurs générations. Certaines d’entre nous ont milité au MLF, pour le droit à l’avortement, la loi sur le viol, le droit de disposer de nos corps ou de ne pas porter le voile. D’autres, bien avant MeToo, ont dénoncé les prédateurs, se sont battues pour rallonger le délai de prescription des crimes sexuels ou ont obtenu que le consentement ne soit pas reconnu avant 15 ans.