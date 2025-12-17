Ucraïna a l’avantguarda de la coalició de voluntaris per fer front a l’expansionisme rus

La coalició dels voluntaris és el projecte d’aliança promoguda enguany per Anglaterra i França amb la finalitat de coordinar una força multinacional de manteniment de la pau a Ucraïna. Arran del distanciament dels EUA respecte el futur d’Europa explicitat a la nova estratègia de seguretat nacional del president Trump Andreas Umland es pregunta abans d’ahir a Desk Russie: “L’Europe peut-elle faire cavalier seul ?”, mentre que al mateix dia Bernard-Henri Lévy es demana a La Règle du Jeu: “Quand c’est l’armée ukrainienne qui fournit des garanties de sécurité à l’Europe“.
