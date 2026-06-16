Trump no és Churchill, ni De Gaulle, ni Ben Gurion

He llegit tots els analistes militars i geoestratègues que he pogut d’ençà que el president Trump va anunciar el seu propòsit de signar un acord de treva amb la dictadura islàmica iraniana i no n’he sabut trobar cap que aportés arguments creïbles per sostenir l’obcecació per aturar la guerra que estaven guanyant els EUA per oferir una victòria ideològica i política al gihadisme genocida antioccidental i antisionista. Les repercussions d’aqueixa autodestrucció se sentiran arreu del món, en primer lloc a Israel que lluita per la seva supervivència en solitari. Però els estats europeus són còmplices per inacció de la seva pròpia desfeta interior en mans dels totalitarismes que els corquen.
El parer de Ben-Dror Yemini avui a Ynet em representa: “Trump is not Churchill“, com també el de Sydney Touati, també avui a Tribune Juive, trobant a faltar un De Gaulle: “Après la capitulation du 13 juin, une voix appellera-t-elle ce 18 juin les démocrates du monde entier à poursuivre le combat contre la « bête immonde ». En canvi Benyamin Netanyhau sí que està a l’alçada de Ben Gurion.
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Juame, no acostumo a fer comentaris enlloc, però estic absolutament d’acord amb el que dius. El més lamentable la ceguesa europea.
Salutacions.
Gràcies Josep Anton, per la teva amistat i el parer compartit. Cal fer sentir la nostra opinió d’alguna manera. He descobert, i publicat en un apunt recent en aqueix blog, la vigència del pensament de l’historiador francès d’origen jueu Marc Bloch i la seva obra “L’étrange defaite”, sobre les causes endògenes de la derrota de França l’any 1940, que trobo dissortadament aplicables a la Catalunya i l’Europa d’avui.