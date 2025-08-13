Tigrane Yegavian: Accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. «Comme un air de Munich»

Avui, a Le Figaro, Tigrane Yegavian, géopolitologue spécialiste du Caucase et du Moyen-Orient, membre du comité de rédaction de la revue Conflits. Il a notamment publié “Minorités d’Orient : les oubliés de l’Histoire” (éditions du Rocher, 2019).

Le 8 août, le premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le président américain Donald Trump ont signé un mémorandum d’entente en sept points engageant les parties à conclure un accord de paix final. Parallèlement, l’Arménie et les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux portant sur le développement du projet arménien «Carrefour de la paix», l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, ainsi que la sécurité énergétique. C’est à l’évidence un événement majeur dans l’histoire de ce nœud gordien géostratégique qu’est le Caucase du Sud puisqu’il marque l’entrée en jeu de la puissance américaine au détriment de ses deux traditionnels parrains que sont la Russie et l’Iran.

C’était la dernière carte que détenait Erevan. La principale pierre d’achoppement, le contrôle du corridor du Syunik (Zanguézour) sur lequel le régime de Bakou entendait mettre la main de gré ou de force. Le troisième point du mémorandum — probablement le plus crucial — prône l’ouverture des frontières et des voies de transport, tout en renforçant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la juridiction de l’Arménie, avec une notion de réciprocité évoquée plus loin dans le paragraphe. Concernant l’ouverture des communications régionales, le principe de souveraineté, d’intégrité territoriale et de juridiction est inclus dans la déclaration signée par Aliyev, Pachinian et Trump. Mais le principe de réciprocité, essentiel pour l’Arménie, n’est mentionné qu’indirectement comme «avantages réciproques». Plus problématique encore : le terme «connectivité sans entrave» entre l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, déjà utilisé en 2020, que les deux parties interprètent différemment depuis des années. Les détails de l’ouverture des communications et du rôle américain ne sont pas encore publiés, ce qui laisse beaucoup de questions en suspens.

Plutôt que de rejeter l’exigence de Bakou, Washington a légitimé ce corridor, pour en faire un sujet de «solutions créatives». Cependant, l’arrangement n’est pas entièrement équilibré. L’itinéraire de Meghri — surnommé «Trump Route for International Peace & Prosperity» (TRIPP, «Route Trump pour la paix et la prospérité internationales») — serait exploité et contrôlé par les États-Unis et d’autres contractants étrangers. En revanche, l’accès ferroviaire arménien via le Nakhitchevan serait entièrement géré par l’Azerbaïdjan. Ce montage offre à Erevan moins de garanties sur la réalisation réciproque et la sécurité de la TRIPP. Le terme «sans entrave» reste flou, laissant probablement entendre que l’opérateur interagirait directement avec les voyageurs azerbaïdjanais, ne fournissant à l’Arménie que des rapports indirects.

Dans ce contexte, Bakou a inclus le mot «sans entrave» pour qualifier la liaison qu’il recherche avec son exclave du Nakhitchevan, assortie de «bénéfices réciproques» pour l’Arménie. Concrètement, l’Azerbaïdjan obtiendrait un accès au Nakhitchevan via Meghri, dans la région méridionale du Syunik, frontalière de l’Iran. Toutefois, cet itinéraire resterait sous juridiction arménienne, sans extraterritorialité ni transfert de souveraineté. Erevan bénéficierait en retour «d’avantages» mais pas d’équivalent.

Abandonnée par une Russie ayant misé sur l’Azerbaïdjan après la guerre de 2020 et perdu sa mise en tolérant le nettoyage ethnique de l’Artsakh/Haut-Karabagh en septembre 2023, en dépit de son devoir de protection, l’Arménie n’a pas pu compter suffisamment sur l’Union européenne dans sa quête désespérée de dissuasion et de remodelage de son architecture de sécurité effondrée avec la guerre en Ukraine et l’effet des vases communicants induits par ce conflit.

Si les deux États s’accordent sur le respect de leur intégrité territoriale respective, il n’a pas été fait mention du maintien de l’armée azerbaidjanaise sur 250 km² de territoires souverains de la République arménienne, rendant les capacités de défense de ce pays enclavé et exsangue encore plus vulnérable. Il faudra espérer donc que le processus de démarcation de la frontière, toujours en cours, puisse aboutir à des résultats tangibles.

Là où on aurait pu s’attendre à un règlement européen plus équilibré et ayant le souci d’une paix des braves et non d’humiliation, les États-Unis raflent la mise : ils arriment l’Azerbaïdjan dans le camp occidental à fortes promesses de contrats juteux entre les compagnies SOCAR et EXON, tout en réorientant l’Arménie vers l’OTAN, mais paradoxalement sans proposer l’once d’une assistance militaire. Ce réalignement n’est pas sans incidence : il réduit drastiquement l’influence de l’Iran et favorise le développement de routes commerciales et énergétiques alternatives contournant Téhéran et Moscou. De sorte que les États-Unis visent à placer Erevan et Bakou dans leur orbite et à les détacher de tout engagement futur lié au Corridor de transport international Nord-Sud (INSTC), qui doit relier la Russie à l’Iran et à l’océan Indien. Isoler ces deux acteurs régionaux traditionnels du Caucase du Sud permettrait en fin de compte à la Turquie — seul acteur régional restant — d’accroître son influence.

Les expériences passées ont montré la capacité de l’Azerbaïdjan – en froid avec la Russie et l’Iran mais fort de sa position géostratégique avantageuse, de ses partenariats stratégiques avec la Turquie, Israël et le Royaume-Uni – à manœuvrer habilement entre puissances régionales et mondiales, tandis que l’Arménie se débat pour sa survie depuis cinq ans, enchaîne les concessions unilatérales et cherche à gagner du temps.

Pour l’Azerbaïdjan, cet accord a surtout été l’occasion de relancer et renforcer sa relation avec Washington : lancement du processus pour signer une charte de partenariat stratégique, pression pour lever l’article 907 du Freedom Support Act (loi de 1992 interdisant l’aide sécuritaire américaine à Bakou), relance des coopérations économique et énergétique. Ajoutons à cela la dissolution du Groupe de Minsk, exigence de Bakou, alors que le traité de paix n’a pas encore été signé, ce qui équivaut à une gravissime concession unilatérale car celui-ci disposait à ce jour d’un mandat international pour un règlement pacifique du conflit, mandat qu’ils ont en réalité laissé échouer. L’Azerbaïdjan a violé ce mandat, ainsi que les trois principes fondamentaux inscrits dans l’Acte final d’Helsinki et confirmés par la Charte des Nations unies. Par ailleurs, Bakou a durci les conditions de détentions des prisonniers arméniens enfermés dans les geôles de la pétro-dictature, alors qu’à Erevan, on feint leur non-existence.

Exerçant un blocus terrestre sur l’Arménie depuis 1993, en solidarité avec l’Azerbaïdjan turcophone en pleine première guerre du Karabagh, la Turquie maintient toujours cet acte de guerre contre son voisin arménien et à ce jour a subordonné le règlement du différend arméno-azerbaidjanais à toute normalisation avec l’Arménie. La Turquie est perçue comme un relais des intérêts de l’OTAN dans la région, réduisant l’influence de Téhéran et de Moscou et étendant la portée de l’Alliance en Asie centrale.

À long terme, Ankara entend façonner l’avenir géopolitique et géo-économique de la région — de la mer Noire à la mer Caspienne — afin de créer une zone tampon contre l’influence croissante de la Chine. Pour cela, elle a besoin du soutien de l’OTAN pour exploiter le «Corridor du Milieu» qu’elle a initié, reliant l’Ouest à l’Est, et renforcer son influence sur le «monde turcique». Toutefois, Ankara avance avec prudence, cherchant une autonomie stratégique sans antagoniser ses concurrents régionaux traditionnels, et développe sa production nationale de missiles pour affirmer son rôle de puissance régionale.

Le journaliste américano-azerbaïdjanais, Alex Raufoglu a écrit dans le Kyiv Post que cet accord a des implications plus larges. Des responsables ont laissé entendre que de possibles «Accords d’Abraham 2.0» – en référence à l’accord de normalisation de 2020 entre Israël et certains pays arabes – pourraient être appliqués et étendus au Caucase du Sud. Ce processus pourrait rapprocher Israël de la région, alors que Bakou et Tel-Aviv entretiennent déjà des relations sécuritaires, affaiblissant davantage la position de l’Iran. Israël a déjà renforcé ses liens militaires avec l’Azerbaïdjan, lui fournissant armements et outils de renseignement. Ce partenariat sert à la fois à contrer l’Iran et à renforcer le bloc occidental dans la région. Grâce à cette alliance, Israël projette efficacement sa puissance vers le nord de l’Iran, limitant la marge de manœuvre régionale de Téhéran, augmentant les tensions dans ses provinces septentrionales et contribuant à son encerclement stratégique. Cependant, le message le plus dur est venu d’Ali Akbar Velayati, conseiller principal du Guide suprême iranien. Il a déclaré que, avec ou sans la Russie, l’Iran empêcherait la création d’un «corridor américain» dans le Caucase du Sud. Interrogé sur un accord qui accorderait aux États-Unis un «bail de développement de 99 ans» sur le corridor, il l’a qualifié de «cimetière des mercenaires de Donald Trump».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a salué la finalisation du texte de l’accord de paix, le qualifiant de «pas important vers une paix durable dans la région». Mais il a également exprimé ses inquiétudes face à une intervention étrangère à proximité de sa frontière susceptible de déstabiliser la région, et a insisté sur le respect de l’intégrité territoriale des États voisins, laissant entendre son opposition à toute modification des frontières de l’Arménie. Mais Téhéran bien qu’affaibli a averti ouvertement qu’il ne tolérerait aucune présence étrangère au Syunik. Pour l’Iran, voir sa frontière avec l’Arménie lui échapper et tomber sous l’escarcelle du tandem turco-américain avec la bénédiction d’Israël, allié inconditionnel de l’Azerbaïdjan, équivaut à un cauchemar géopolitique.

La Russie accuse le coup alors que le point 9 de l’accord tripartite de 2020 stipulait la mise en place d’un corridor directement contrôlé par le FSB. Cependant, si le projet est intégré au réseau ferroviaire arménien, il pourrait encore servir les intérêts russes, l’infrastructure ferroviaire arménienne étant détenue et exploitée par une filiale d’une société d’État russe. Moscou pourrait aussi utiliser cette ligne pour accéder par voie terrestre à la Turquie via l’Azerbaïdjan et l’Arménie, même si la route était exploitée par les États-Unis.

Du fait de sa concentration militaire et politique sur l’Ukraine, la Russie a progressivement perdu son rôle traditionnel dans le Caucase du Sud. Le retrait de ses troupes du Haut-Karabagh en 2024, quelques mois après avoir toléré le nettoyage ethnique des Arméniens de l’enclave et l’incapacité de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) à défendre l’Arménie contre les agressions azerbaïdjanaises en 2021 et 2022 a poussé Erevan à remettre en question l’alliance et à rechercher d’autres partenaires sécuritaires. Maniant une politique irrationnelle dans son étranger proche et absorbé par la guerre en Ukraine, Moscou a perdu le contrôle du Haut–Karabagh en 2023, son ultime levier majeur sans coup férir. Mais la Russie pourrait également viser l’Azerbaïdjan par une escalade de tensions, allant de déstabilisation du secteur énergétique en frappes sur les infrastructures pétrolières et gazières liées à Bakou en Ukraine – ce qui s’est produit ces dernières semaines. À l’égard de l’Arménie, Moscou conserve un large éventail de leviers économiques et sociaux, incluant le commerce, les approvisionnements énergétiques, les exportations de blé, les flux de travailleurs migrants et les liens avec la diaspora et cherche à déstabiliser le régime populiste de Nikol Pachinian en décuplant l’expérience du rêve géorgien qui serait porté par des oligarques jugés proches de Moscou.

Alors qu’en Arménie la société est plongée dans une lourde apathie et peine à s’émouvoir des déclarations contradictoires d’un pouvoir galvanisé par cet accord et d’une opposition divisée et démonétisée qui crie à la trahison, les fantômes de Munich et du couloir de Dantzig rôdent dans les esprits. Cet accord donne à l’Arménie un sursis précaire en voyant le danger d’une agression militaire de son belliqueux voisin momentanément écarté. Momentanément, car le pouvoir azerbaïdjanais poursuit sa pression maximale sur Erevan et exige une réécriture de sa Constitution et l’abandon de toute référence à l’autodétermination du peuple de l’Artsakh. Modification qui pourrait intervenir dans la foulée des législatives de 2026 et la perspective d’une polarisation encore plus violente de l’échiquier politique arménien où une troisième force peine à émerger. L’abandon de toutes poursuites internationales par Erevan pour les crimes de guerre commis au cours de la dernière guerre et – ce qui est encore plus inique – le blanc-seing de la communauté internationale pour le nettoyage ethnique le plus rapide du XXIe siècle et le processus de démolition du patrimoine arménien plurimillénaire resteront une tache indélébile. Ainsi, c’est tout un peuple autochtone, habitant le berceau de l’ancien royaume d’Arménie qui s’est vu balayé par la géopolitique des empires, un peuple auquel on a retiré le droit à l’autodétermination, c’est-à-dire le droit à la vie.

Comme les Sudètes, l’Artsakh, martyre dans sa réalité physique et spirituelle, a été lâchement jeté aux orties d’une paix improbable, tandis que sa population réfugiée souffre d’une campagne de racisme et de haine attisée par les relais d’influence pro-gouvernementaux qui y voient une cinquième colonne russe. L’Arménie a gagné un sursis, cède sur quasiment tous les plans derrière le masque réconfortant d’une chimérique prospérité partagée mais dont on ignore comment elle se concrétisera sur le terrain tant les contours de l’application de la route trumpienne demeurent flous. Un projet qui nous rappelle que ce sont avant tout les rapports de force qui dictent les termes et non les valeurs que nous prétendons défendre.