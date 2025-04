Theo Lapierre: « Jews against the occupation »

El proppassat 16 d’aqueix mes Théo Lapierre signava aqueix article a Tribune Juive:

L’une des phrases les plus agaçantes : « En tant que Juif américain/australien/canadien/britannique/français/argentin/etc., je m’oppose au sionisme. »

Le message des antisionistes juifs d’aujourd’hui est fondamentalement : « Je ne suis pas comme ces autres Juifs ; les sionistes sont mauvais ; je leur suis moralement supérieur. »

Si cela vous semble familier, c’est parce qu’une minorité de Juifs allemands des années 1930 pensait la même chose. Ils pensaient que la politique d’Hitler ne s’appliquerait jamais à eux, mais seulement à ces étranges Juifs d’Europe de l’Est qui refusaient de s’assimiler, qui incarnaient les stéréotypes des Juifs des shtetls et parlaient principalement yiddish.

Certains étaient sociaux-démocrates ou communistes. Ils contrastaient fortement avec les communautés juives de Rhénanie, établies de longue date, qui parlaient allemand et ne se distinguaient guère des Allemands non juifs.

Devinez ce que ces Juifs allemands ont découvert ? C’est ce que les Juifs antisionistes d’aujourd’hui apprendront s’ils se retrouvent un jour aux mains du Hamas.

Les convictions des groupes antisionistes d’aujourd’hui, qui soutiennent l’élimination d’Israël malgré les atrocités du 7 octobre, diffèrent-elles réellement de celles des antisionistes allemands à l’aube de l’empire nazi ?

Une minorité de Juifs allemands étaient antisionistes et estimaient que les Juifs devaient s’assimiler plutôt que de lutter pour leur propre État. Ils se considéraient comme allemands, comme tout le monde. Jusqu’à ce qu’ils découvrent que la plupart des autres ne le considéraient pas.

Les antisionistes juifs allemands, tout comme les antisionistes d’aujourd’hui, s’opposaient fermement à un État juif et justifiaient les attaques contre « ces autres Juifs».

Extrait du New York Times du 18 août 1934 :

Nous, membres de la Ligue des Juifs nationaux allemands, fondée en 1931, avons toujours placé, en temps de guerre comme de paix, le bien du peuple allemand et de la patrie allemande avant le nôtre. C’est pourquoi nous saluons le soulèvement national de janvier 1933, malgré ses épreuves, car nous le considérions comme le seul moyen de réparer les dommages causés en quatorze années malheureuses par des éléments non allemands.

« Nous souscrivons pleinement au testament politique du président du Reich et maréchal von Hindenburg, qui a qualifié l’accomplissement du chancelier du Reich Hitler et de son mouvement d’étape décisive d’une importance historique majeure et a affirmé qu’une réconciliation, incluant toute la patrie allemande, devait suivre le réveil national et l’unification du peuple allemand. »

Je ne peux qu’imaginer la version moderne correspondante : « Nous, membres de la Ligue des Juifs antisionistes [insérer la nationalité], avons toujours placé le bien du peuple palestinien et des terres palestiniennes au-dessus de notre propre bien. Par conséquent, nous saluons le soulèvement de Gaza du 7 octobre, bien qu’il ait entraîné la mort de nos compatriotes juifs, car nous le considérions comme le seul moyen de réparer les dommages causés par 70 années de malheur par les éléments sionistes. »

De plus : « Nous souscrivons pleinement au testament politique des professeurs d’études palestiniennes de l’Université Columbia, qui ont qualifié l’accomplissement du Hamas et de son mouvement d’étape « impressionnante » d’une importance historique majeure et ont déclaré que la réconciliation, qui inclura l’ensemble du territoire palestinien, du fleuve à la mer, doit suivre le réveil national et l’unification du monde contre Israël. »

Rien n’a vraiment changé. Les Juifs allemands antisionistes ont également participé à des boycotts, à l’inverse du mouvement BDS actuel. Ils ont lutté contre le boycott international des produits allemands, lancé en réponse au terrorisme nazi. Ils s’identifiaient ainsi à l’agresseur – qu’il s’agisse d’Hitler ou du Hamas – et étaient incapables d’accepter la réalité : ces organisations vous haïssent et vous assassineront, quels que soient vos efforts pour vous faire passer pour un Juif « acceptable ».

« Bien sûr, la grande majorité des 525 000 Juifs d’Allemagne reconnaissaient la menace du nazisme », écrivait Dan Freedman, rédacteur en chef de Moment Magazine. « Mais un petit nombre de Juifs politiquement conservateurs se considéraient comme indiscernables des Allemands non juifs. Ils partageaient le dégoût d’Hitler pour le traité de Versailles et la République de Weimar. »

« …Une fois Hitler arrivé au pouvoir en 1933, les Juifs allemands conservateurs l’ont imploré de les reconnaître comme des Allemands loyaux », a ajouté Freedman. « Leur présence dans l’ouest de l’Allemagne, affirmaient-ils, remontait au moins à Charlemagne et à la dynastie carolingienne, vers 800 de notre ère. Nombre d’entre eux avaient combattu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ; quelque 12 000 soldats juifs étaient morts au combat pour l’Allemagne. »

« …Certains Juifs conservateurs pensaient qu’Hitler attisait l’antisémitisme uniquement pour “exciter les masses” », selon Sarah Ann Gordon dans son livre de 1984, « Hitler, les Allemands et la question juive ». D’autres ne croyaient pas qu’Hitler survivrait aussi longtemps, compte tenu de l’instabilité de la politique allemande.

« Les Juifs de droite ont fini par comprendre que leur loyauté envers l’Allemagne ne leur offrait aucune protection contre les nazis », écrit Freedman. « Aux yeux d’Hitler, ils étaient simplement des Juifs, sans distinction. L’Holocauste se profilait à l’horizon, comme pour tous les Juifs allemands et, de fait, pour l’ensemble de la population juive d’Europe. »

Selon Sarah Ann Gordon, au début des années 1930, les Juifs allemands étaient fortement représentés dans les emplois de bureau, tels que scientifiques, professeurs d’université, banquiers, médecins, avocats, écrivains et acteurs. Entre 1905 et 1931, 10 des 32 lauréats allemands du prix Nobel de sciences étaient juifs. Rien de tout cela ne les a sauvés des camps de concentration.

Et que se passait-il aux États-Unis ? Une enquête remarquable menée en 1938 a révélé que plus de la moitié des Américains accusaient les Juifs d’Europe d’être responsables du traitement qu’ils avaient subi aux mains des nazis. Ce sondage a montré que 54 % des Américains convenaient que « la persécution des Juifs en Europe était en partie de leur faute », tandis que 11 % estimaient qu’elle était « entièrement de leur faute ».

Qu’en est-il des universités américaines d’élite ? La bonne vieille université Harvard, par exemple, a créé un club allemand dès l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Hélas, ils se virent interdire de l’appeler « le Club Hitler », dont le siège était à « Hitler Haven », non par les administrateurs de Harvard, mais par Hitler lui-même.

Extrait du New York Times du 5 avril 1934 :

Autre exemple de parallèle intéressant : en 1933, le président de l’Université Columbia a accueilli et donné une conférence à l’ambassadeur nazi Hans Luther, le qualifiant de représentant diplomatique d’un « peuple ami ».

En 1936, l’Université Columbia a accepté un don de 9 000 dollars (soit 216 828 dollars en 2025) pour la « préparation d’un document relatant l’histoire du parti du Centre allemand », qui avait soutenu l’accession au pouvoir d’Hitler. Tout comme le Qatar finance aujourd’hui le programme d’études sur le Moyen-Orient de l’Université Columbia!

L’endoctrinement ne se fait pas du jour au lendemain. Il se fait progressivement, la désensibilisation progressant avec prudence, jusqu’à ce que des croyances qui auparavant auraient horrifié paraissent finalement justifiées. Les milices acclimatent progressivement leurs membres à la violence, d’abord par des programmes de remise en forme, puis par des délits mineurs comme les graffitis, puis par la violence.

La persécution des Juifs allemands dans les années 1930 s’est également déroulée progressivement. D’abord, le boycott des entreprises juives, puis leur exclusion des postes universitaires et gouvernementaux, puis les restrictions imposées aux autres professions libérales, puis la déchéance de citoyenneté, puis l’enregistrement de leurs biens, puis l’apposition de la lettre J sur leurs passeports, puis la Nuit de Cristal, puis les brassards à l’étoile jaune, puis les camps de concentration, puis les exterminations.

Les organisations terroristes acclimatent l’Occident à la violence contre les Juifs. D’abord, en associant « antisionisme » aux appels à la paix et à la liberté en Cisjordanie et à Gaza. Ensuite, en attisant les flammes des mouvements de boycott et de désinvestissement. Ensuite, en encourageant les manifestations pacifiques sous tente sur les campus, avec des chants en vers et des activités artistiques. Ensuite, en appelant à une « solution à un seul État ». Ensuite, le déplacement de tous les Juifs « du Fleuve à la Mer ». Ensuite, en scandant des slogans violents pour intimider et perturber les autres étudiants. Ensuite, en restreignant les déplacements des étudiants visiblement juifs sur le campus. Enfin, le vandalisme, causant des dizaines de milliers de dollars de dégâts. Ensuite, ils agressent les ouvriers des campus qui se mettent en travers de leur chemin. Puis, ils appellent au meurtre des sionistes avec des affiches sur lesquelles on peut lire : « Écrasez le sionisme », « L’ennemi ne vivra pas assez longtemps pour voir demain » et des dessins de bottes écrasant une étoile juive.

Quelles seront, selon vous, les prochaines étapes ?

Pitié pour ceux qui disent : « Nous serons du bon côté de l’histoire » – une réplique fréquente des antisionistes. Au fond, ils savent qu’ils ont tort, mais ont besoin de se rassurer faussement.

Les Juifs allemands antisionistes pensaient eux aussi être du bon côté de l’histoire. Personne ne pense être du mauvais côté de l’histoire. Le dire avec dédain, c’est faire preuve de narcissisme et de naïveté.

Les antisionistes peuvent-ils vraiment éviter les communautés juives, les épiceries fines et les synagogues pour le restant de leurs jours ? Parce que les organisations terroristes qu’ils cautionnent les bombarderaient toutes.

Aucun Juif ne se pavane pour célébrer la mort des Palestiniens. Nous n’acclamions ni ne scandions des slogans devant des bébés morts dans des cercueils, ne crachions sur des corps capturés, ni ne distribuions triomphalement des bonbons. La situation actuelle à Gaza est un spectacle d’horreur, créé et mis en scène par le Hamas.

Une petite lumière a commencé à briller à Gaza. De courageux Palestiniens protestent contre le Hamas, malgré les tortures et les assassinats qu’il leur inflige. Je crois qu’ils sont sincères. C’est parfaitement logique : le Hamas a ruiné leurs vies. Il a instauré la charia, séparé les hommes des femmes et interdit même toute socialisation informelle entre eux. Il a emprisonné, torturé et/ou tué quiconque s’exprimait contre lui ou en faveur de la paix avec Israël.

Et, bien sûr, le Hamas est responsable de toutes les morts de cette guerre. Il aurait pu l’arrêter à tout moment en libérant les otages et en quittant le pouvoir. Mais son arrogance est plus forte que tout véritable respect pour son peuple.

La vie de Yahya Sinwar, chef du Hamas aujourd’hui assassiné, ressemble à une tragédie grecque. Initialement meurtrier de quatre Palestiniens et de deux Israéliens, il a eu la chance de s’améliorer en prison. Il a été autorisé à s’inscrire à 15 cours universitaires et sa vie a été sauvée par l’ablation d’un cancer du cerveau agressif par un chirurgien israélien.

Au lieu de se racheter, il a gâché ses chances. Il a profité des cours pour étudier la mentalité israélienne, persuadé de pouvoir les vaincre grâce à une psychologie supérieure. Il a assuré ses codétenus qu’il les libérerait. Lorsque ses plans ont échoué, il a annoncé qu’il se fichait de la mort de 100 000 Palestiniens, puisque leur mort dressait le monde contre Israël. Il a fini par détruire son peuple et l’organisation qu’il avait bâtie pour tenter de détruire Israël. Il est mort seul, un vieil homme faible et abandonné, agitant des mains un drone israélien.

Peut-être que les Gazaouis ne veulent pas vivre dans la tragédie. Peut-être sont-ils prêts à une coexistence pacifique. J’attends que les manifestants occidentaux entretiennent cette petite flamme courageuse. S’ils se soucient réellement des Palestiniens, ils comprendront qu’Israël est là pour toujours et que toute tentative de le détruire nuit à la fois aux Juifs et aux Palestiniens.