Solidaritat amb Lluís Puig

Comunicat d’Estat Català

Davant la decisió del Tribunal Constitucional espanyol de suspendre la delegació de vot del diputat Lluís Puig al Parlament de Catalunya, Estat Català vol fer el següent posicionament polític:

Denunciem que, un cop més, els tribunals espanyols vulneren els drets polítics més elementals dels representants democràticament escollits del poble català i, per tant, vulneren els drets polítics del conjunt de la població catalana, independentment de les opcions polítiques que votin.

Els tribunals espanyols pretenen, des de fa molt temps, alterar les majories democràtiques del poble català. Aquest fet demostra la nul·la qualitat democràtica del règim espanyol sorgit del 1978, que ja no pot sostenir el sistema monàrquic espanyol per cap altra via que no sigui mitjançant la repressió, la intimidació i la por. Allò que perden sistemàticament a les urnes ho pretenen guanyar als tribunals. No se’n sortiran.

Estat Català vol traslladar tot el seu suport polític i personal al diputat i exconseller Lluís Puig. Des de l’exili belga, la seva lluita pel reconeixement dels seus drets polítics i per la llibertat del nostre poble és compartida per tots i cadascun dels membres del nostre partit. Lluís Puig ens tindrà sempre al seu costat i en tota circumstància.

Estat Català vol assenyalar que el Tribunal Constitucional no actua sol i que compta, en aquest cas, amb la col·laboració necessària i imprescindible del PSC. Sense el recurs d’empara presentat per la branca catalana del PSOE el cas no hauria arribat al TC.

Denunciem, per tant, que un partit que es reclama demòcrata i catalanista recorre a una justícia polititzada i parcial per alterar el resultat de les urnes i la composició de les majories del Parlament.

Instem el Parlament de Catalunya a negar-se a complir la instrucció injusta del TC i a continuar validant el vot delegat del diputat Lluís Puig. La voluntat del poble català i la sobirania del Parlament de Catalunya han d’estar per damunt de sentències de tribunals polítics.

Finalment, Estat Català, partit fundat el 1922, torna a reclamar el retorn immediat i amb garanties de llibertat per a tots els catalans que actualment viuen exiliats. Aquest retorn ha de produir-se en paral·lel a una represa del procés polític independentista que culmini amb la independència de Catalunya.

Barcelona, 12 d’abril de 2023