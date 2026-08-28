Solidaritat amb Ayoub Aissiou

L’empresari, periodista i opositor argelí Ayoub Aïssiou va ser detingut el 25 de juliol de 2026 a l’aeroport de Barcelona en compliment d’una ordre internacional d’arrest formulada pel govern d’Algèria que l’acusa de suposats delictes de falsificació de documents públics i blanqueig de capital. Ingressat a la presó provisional (a Brians 1) a l’espera que la Audiència Nacional decideixi sobre la seva extradició. El seu advocat i diversos col·lectius denuncien que es tracta d’una persecució política pel seu paper com a expropiertari del canal de televisió crític Djazaïria One.

Un manifest d’Intel·lectuals francesos va ser publicat el proppassat 21 d’agost per Le Journal du Dimanche: “Un collectif d’intellectuels appelle à la libération d’Ayoub Aissiou“.

À l’initiative du philosophe Daniel Salvatore Schiffer, avec la collaboration active de Marek Halter et du président de la Conférence des imams de France Hassen Chalghoumi, des personnalités du monde des idées et de la culture* adressent une lettre ouverte aux dirigeants français et espagnols. Ils réclament la libération d’Ayoub Aissiou, citoyen algérien arrêté en Espagne à la demande d’Alger.

Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron,

Monsieur le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez,

Un nouveau scandale politique, lié aux droits de l’homme et à la liberté d’expression plus particulièrement, est en train d’éclater en Algérie. Il concerne l’arrestation arbitraire, le 25 juillet dernier, à Barcelone, ville d’Espagne, à la demande expresse d’Alger précisément, de Monsieur Ayoub Aissiou, citoyen algérien, kabyle, réfugié en France depuis 2019.

Son hypothétique délit aux yeux du pouvoir d’Alger ? Avoir osé critiquer à travers la chaîne de télévision dont il est propriétaire, El Djazairia 1 (média qui, malgré son interdiction de diffusion en 2021 sur le territoire algérien, a continué d’émettre à partir de l’étranger et, via Internet, sur les réseaux sociaux), le régime autoritaire de son pays d’origine, où de graves menaces pèsent en outre sur sa sécurité, sinon sa vie.

Conscience morale et principes universels

Telle est la raison, urgente, Messieurs Emmanuel Macron et Pedro Sanchez, pour laquelle nous, signataires du présent appel, nous vous demandons solennellement, sans aucun intérêt géostratégique ni calcul idéologique de notre part, mais au seul nom de notre conscience d’humanistes, de ne pas livrer Monsieur Ayoub Aissiou à Alger, dont le pouvoir politique tout autant que judiciaire est en totale contradiction avec le respect des droits de l’homme comme de la liberté d’expression, valeurs morales que nous chérissons. Il en va là de l’honneur de la France tout autant que de l’Espagne, pays membres de l’Union européenne !

Nous comptons sur vous, Messieurs le Président de la République française et Premier ministre du gouvernement espagnol pour demander, toutes affaires cessantes, la libération de Monsieur Ayoub Aissiou de son actuelle prison en Espagne afin qu’il puisse rejoindre sa famille en France.

Notre attachement aux valeurs démocratiques

Connaissant votre attachement, Messieurs Emmanuel Macron et Pedro Sanchez, aux valeurs démocratiques qui nous unissent, nous sommes persuadés que vous répondrez positivement à notre requête.

Merci pour votre aide et soutien !

Liste des signataires : Daniel Salvatore Schiffer, Pascal Bruckner, Sarah Cattan, Hassen Chalghoumi, Élie Chouraqui, Marek Halter, François Kasbi, Arno Klarsfeld, Bernard Kouchner, Nathalie Krikorian, Éric Naulleau, Céline Pina, Michaël Prazan, Robert Redeker, Boualem Sansal, Annie Sugier, Pierre-André Taguieff, Olivier Weber, Michel Gad Wolkowicz, Jean-Claude Zylberstein.