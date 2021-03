Significat, expressions i valors del Dret pirinenc: perspectives de futur

Avui he participat a la taula rodona que amb aqueix títol ha organitzat a Iruña la fundació Nabarralde amb el suport del Govern de Navarra a la seu de l’Institut Navarrès de l’Euskera. El motiu era la presentació del llibre que aplega les ponències presentades a les segones jornades de Dret Pirinenc celebrades a Azpeitia fa dos anys i a les quals vaig contribuir amb el treball “Tradición y modernidad del Derecho Público catalán: de Francesc Maspons Anglasell a Hèctor López Bofill, pasando por Lluís Marquès Carbó”.

Angel Rekalde i Luis Martínez Garate han fet de conductors de l’acte en el qual han intervingut Juanjo Álvarez (catedràtic de Dret Internacional Privat a la UPV) parlant sobre la ciutadania transfronterera i José Luis Orella Unzué (catedràtic emèrit de la UPV), Roldán Jimeno (professor de la UPV) i jo mateix. La meva aportació ha consistit en una reflexió d’actualitat sobre el xoc entre el sistema jurídic espanyol i les reivindicacions polítiques catalanes al llarg del procés independentista encetat al 2010.

El costum, el pacte i l’equitat són els fonaments dels sistemes jurídics comuns al pobles pirinencs, mentre que la literalitat de la legalitat ho és del poder estatal espanyol bastit al llarg dels segles d’hegemonia castellana. Són dues mentalitats contraposades i incompatibles que aboquen o bé a la submissió forçada o a la independència atesa l’absència d’un terreny comú obert a solucions transaccionals. El conflicte en curs hom el pot resumir així: legalitat contra equitat.

El caràcter autàrquic del sistema constitucional espanyol vigent entra en contradicció no solament amb la mentalitat catalana sinó que xoca amb el dret i la jurisprudència comunitària europea, essent l’estat més transgresor i més condemnat pels tribunals europeus. Però malgrat això, políticament, els estats de la UE fan costat al Regne d’Espanya en la seva concepció integrista de l’estat aplicada per tots els poders institucionals i fàctics contra la causa independentista catalana. Els procediments d’extradició en curs contra el president Puigdemont i els membres exiliats del Govern de la Generalitat és l’exemple patent d’aqueixa divergència essencial entre l’ordenament europeu i l’espanyol.

La mentalitat jurídica catalana subsisteix en la cultura política del país, en les formes de vida regulades pel dret civil català i en el dret constitucional mitjançant el sistema andorrà establert l’any 1993 com a continuïtat modernitzadora del costum vigent a les valls durant segles. Dissortadament, l’hispanocentrisme de la majoria de l’acadèmia jurídica catalana ignora les potencialitats i els ensenyaments del Principat d’Andorra, i arriba fins al punt que el Govern interí de la Generalitat ha actuat amb la displicència pròpia del sistema espanyol quan hauria d’haver actuat amb la complicitat pròpia dels connacionals a l’hora de fer front conjuntament a la Covid-19. En canvi, ha permès que el govern espanyol competent en matèria trasnfronterera fes més gran -en profit seu- l’escletxa entre Andorra i Catalunya. La mentalitat jurídica i política catalana ha estat absent en aqueix cas per actuar els governanats nostrats al dictat de les pautes mentals i les pràctiques despòtiques interioritzades del model de dominació política espanyol.

Excepcionalment, hi ha signes innovadors en les actituds col·lectives a l’hora de fer front a l’ordre estatal establert (és el cas de les diverses agrupacions de juristes que donen suport als represaliats) i també en les reflexions dels lliurepensadors nostrats. És el cas de l’obra recent d’Hèctor Lópex Bofill, Law, Violence and Constituent Power, en curs d’edició a càrrec de la prestigiosa editoral nordamericana Routledge, que fa referència a les experiències derivades de la repressió estatal del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre.

El sistema constitucional espanyol manté un suport majoritari i transversal a càrrec de tota la partitocràcia del règim, des de Vox a Podemos, caracteritzada per la seva naturalesa efímera i instrumental que crea partits i els desfà (UPyD, Ciudadanos) en funció dels conflictes (basc o català) al quals ha de fer front. No hi ha diferències substancials entre ells pel que fa al model d’estat que sostenen. Però, en canvi, apareixen moviments reivindicatius d’arrels ancestrals aparentment oblidats com és el cas de Lleó, que apel·len a una identitat també jurídica i política pròpia que reclama d’un nou estat per poder reviure i prosperar. No es previsible a mig termini un canvi de mentalitat i d’actitud dels partits espanyols i, per tant, el conflicte nacional català persistirà si els partits independentistes són capaços de sostenir una estratègia de llarga durada. Dissortadament, els exerecicis teòrics des de l’àmbit jurídic per trobar una via negociada estan condemnats a la política-ficció, però són imprescindibles per sostenir argumentadament cara a la pròpia ciutadania i a la comunitat internacional la credibilitat i la vialitat de la causa nacional catalana i la deslegitimació del supremacisme espanyol