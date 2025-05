Shmuel Trigano:« Les penchants criminels de l’Europe démocratique » [1]

Ahir, a Tribune Juive Shmuel Trigano deixa escrita aqueixa reflexió:

Peu sont conscients de l’assaut qui se prépare prochainement contre l’État d’Israël, et donc contre les Juifs des pays occidentaux. La malversation mondiale de la morale et le déni de justice auxquels nous avons assisté au lendemain du massacre du 7 octobre, quand les victimes sont devenues les accusés, s’avèrera peu de chose à côté de ce qui se prépare et qui est d’un autre ordre de grandeur, celui de l’essence de l’existence collective, de la souveraineté.

Les nations réputées éclairées, j’entends l’Europe, l’Union européenne très précisément, s’apprêtent à imposer à Israël une « solution », dite « à deux États ». Macron a annoncé qu’il réunit en juin une réunion au sommet avec l’Égypte et la Jordanie (voire l’Arabie saoudite) qui relancera le mantra prêt à penser de « deux peuple, deux États », sans avoir pris soin, bien sûr, de prendre l’avis du principal concerné, Israël.

Le concert international, lui, ne sera pas de reste. L’Assemblée générale de l’ONU convoque aussi, au mois de juin, à New York, une réunion au sommet pour régler la « question de Palestine »[2]. En somme, c’est le monde contre Israël. Contre les Juifs, pour être vulgaire ! Pour leur bien ! L’Europe sur qui pèse la mémoire du génocide se prend d’un souci paternaliste pour l’Etat qui, à ses yeux compense la Shoah, un Etat objectivement non souverain…

Or, les choses sont claires pour les Juifs. Ce scénario de « deux peuples-deux Etats a été déjà joué et il s’est avéré suicidaire et mortel pour Israël. Nous l’avons expliqué et démontré mille fois mais c’est comme si l’Occident – car lui seul est en question, on n’attend rien en effet du monde musulman – était sourd.

Les Accords d’Oslo été suivis d’une vague de terreur, « intifada », qui a fait 1599 morts israéliens, dans la zone sous la responsabilité de l’OLP, la Judée-Samarie (qui ne s’est appelée « Cisjordanie » que lorsque la Jordanie l’a envahie lors de la guerre de 1948.) Rappelons que les Accords d’Oslo sont allés chercher Arafat et l’OLP en Tunisie, au lendemain de la guerre du Liban pour leur donner un pouvoir, des forces armées, une base de population, un budget, qu’ils n’avaient jamais eus auparavant. Quant à Gaza qui avait été envahie en 1948 par l’Egypte, sur la route de son projet d’extermination des populations juives du Yshouv, on a vu comment elle a été utilisée après Oslo comme une base d’attaque d’Israël, au long de plusieurs cycles de violence, jusqu’à la véritable invasion du 7 octobre (sur le modèle de la razzia islamique, forme classique des invasions musulmanes).

L’Union Européenne, la France macronienne, envisagent ainsi doctement de rétrograder Israël à cette situation géo-politique. Les conditions géographiques rejoignent de surcroit les conditions politiques. Les Européens se rendent-ils compte de l’exiguïté de ce territoire qui ne peut qu’engendrer des conflits ! Il y a 70 km « du fleuve à la mer ». C’est la plus grande profondeur de l’Etat d’Israël. Si Gaza doit faire partie de l’Etat palestinien, il faudra créer un corridor pour ménager une communication avec la Judée Samarie palestinienne, une source de conflit à prévoir Souvenons-nous du corridor de Danzig le déclencheur de la deuxième guerre mondiale ! Le désert du Néguev au sud sera tenu à l’écart du reste du pays et pour ainsi dire perdu faute de continuité territoriale. La plaine centrale, quant à elle, est dominée par les collines de Samarie que le supposé Etat palestinien occuperait et notamment un promontoire à partir duquel il pourra bombarder avec facilité l’aéroport et bloquer la région centrale d’Israël. Qui sait que certaines régions de cette plaine centrale sont à 15km de la ligne de démarcation d’avec la Samarie ? Et que dire de Jérusalem, le point le plus haut du pays, redivisée, abaissée comme capitale de l’Etat juif.

Le suicide territorial auquel l’Union européenne veut assigner Israël est patent. En somme, elle charge l’Etat palestinien, machine de guerre inventée de toutes pièces, de liquider les Juifs au long d’une série de guerres territoriales découlant de frontières intenables. Une liquidation dont elle se lave les mains.

Je n’évoquerais pas ici le dossier historique de l’Etat juif, l’histoire internationale de ces territoires. Cela a été fait mille fois. C’est comme parler aux oreilles de sourds. Je dirais que les droits historiques du peuple juifs sur cette terre sont pleins et entiers depuis l’Antiquité, et ils avaient déjà 20 siècles ou plus avant l’invasion arabe du huitième siècle, une invasion qui ne transforma jamais ce territoire en un Etat. Ouvrez votre Bible et consultez l’histoire du peuple juif !

Mais j’ajouterais aussi les droits humains d’aujourd’hui. En effet, à l’âge des nationalismes, les Juifs (900 000) de plus d’une dizaine de pays arabo-musulmans ont été chassés, persécutés, spoliés entre 1940 et 1970. 600 000 ont trouvé, dans ces dates -là, refuge dans le jeune Etat d’Israël. 300 000 en Europe et aux Amériques. Ils constituent aujourd’hui la majorité des Israéliens et ils sont aussi …la clef de leur maison ! Chassés par les Etats arabes, ils se retrouvent aujourd’hui encore pourchassés et menacés par ces mêmes Etats arabes alors qu’ils sont devenus israéliens ! Israël ne doit rien aux Palestiniens, seuls d’entre tous les réfugiés d’après la deuxième guerre mondiale[3] à exister encore dans des camps, voulus en fait par les Etats arabes, alors qu’Israël a intégré ses réfugiés. Il y a eu un échange de populations, la Jordanie leur a donné un Etat où ils sont 80% de la population et dont la reine est palestinienne. Tout est dit.

Que dire, enfin, des interlocuteurs que l’Union européenne veut imposer aux Juifs ? Le Fatah qui a pris le pouvoir dans l’Autorité palestinienne créée par Oslo, présidée à vie par Mahmoud Abbas, et qui a développé entre autres une éducation prônant le meurtre des Juifs, le sacrifice humain (shahid) ? Le Hamas, mouvement terroriste et islamiste ? Ils déclarent clairement qu’à leur yeux, aux yeux de la Sharia, il n’y a aucune place pour un Etat non-musulman sur cette terre, voire plus, sur toute la Terre !

