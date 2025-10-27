Roger Partridge: “Una societat oberta requereix vigilància constant”

Roger Partridge és fundador i membre sènior de The New Zealand Initiative i escriu sobre polítiques públiques, dret constitucional i liberalisme. Aqueix article va ser publicat el proppassat 10 de setembre al think tank Persuasion.
Qui és el responsable de defensar la democràcia liberal quan les seves normes són atacades? El filòsof Karl Popper, escrivint mentre els exèrcits feixistes arrasaven Europa, va entendre que aquesta no era una qüestió abstracta. Popper defensava societats que eren fonamentalment “obertes”, és a dir, sostingudes per la investigació crítica i el desacord pacífic, en lloc de la unitat imposada. Però Popper va comprendre una paradoxa: l’obertura només podia sobreviure si es defensava activament contra aquells que explotarien la seva obertura per destruir-la.
Popper també va reconèixer el que ell anomenava la “tensió” de la civilització: la càrrega psicològica que la llibertat imposa als individus que han de pensar i triar per si mateixos en lloc de sotmetre’s a l’autoritat. Aquesta càrrega revela una altra paradoxa: els valors liberals van en contra de l’herència evolutiva de la humanitat. Vam evolucionar en grups petits on la conformitat i la deferència a l’autoritat ajudaven a la supervivència. La democràcia liberal exigeix el contrari: judici individual, tolerància a la dissidència i restricció del poder.
Aquestes paradoxes revelen quelcom crucial: la societat liberal no sobreviu per defecte. Assoleix una pau, prosperitat i llibertat sense precedents confiant en els ciutadans en lloc de manar-los. Però les mateixes qualitats que fan que la llibertat sigui preciosa també la fan fràgil: el liberalisme allibera el potencial humà, però només exigint més vigilància i responsabilitat de la que proporciona l’instint per si sol.
Crítics com el teòleg RR Reno veuen aquesta vulnerabilitat com una prova de les deficiències de la societat oberta. Reno argumenta que l’obertura popperiana va rebutjar els mateixos ideals que abans donaven cohesió al liberalisme: els anomenats “déus forts” de la religió i el nacionalisme. El resultat, segons Reno, és una societat buida, a la deriva perquè la seva obertura és moralment buida. L’escriptor amb pseudònim NS Lyons presenta un argument similar, argumentant que el consens de la societat oberta i els seus déus tous i febles han conduït a la “dissolució i desesperació de la civilització”.
En el meu assaig “ Liberalisme clàssic sense déus forts ”, vaig argumentar que aquestes crítiques estan mal dirigides. El liberalisme no està fallant perquè sigui massa obert, sinó perquè els seus beneficiaris han descuidat els fonaments cívics, culturals i institucionals que donen profunditat a l’obertura. L’escepticisme postmodern sobre la veritat i els valors compartits ha agreujat el problema. La conseqüència ha estat societats que són liberals de nom però buides a la pràctica.
Però hi ha una qüestió més profunda que vaig deixar en gran part sense resoldre: qui és el responsable de mantenir la societat oberta? Quan les institucions democràtiques estan sota pressió —quan les normes s’erosionen o es qüestionen directament—, els liberals tenen l’obligació d’actuar?
Els homes forts populistes ja no arriben uniformats cantant consignes, sinó que buiden les institucions democràtiques des de dins. No avancen a través de la revolució, sinó a través del que els politòlegs Steven Levitsky i Lucan Way anomenen “autoritarisme competitiu”: règims que mantenen les formes de la democràcia mentre en destrueixen constantment la substància. Aquest patró és visible a tot el món, des del desmantellament sistemàtic de la llibertat de premsa a Hongria per part de Viktor Orbán fins als esforços del president Trump per reescriure les normes constitucionals per decret.
L’il·liberalisme progressista planteja un segon repte corrosiu a les normes democràtiques. Es manifesta en la supressió sistemàtica del debat als campus universitaris, la transformació de la pressió social en arma per imposar la conformitat ideològica i la redefinició del desacord com a dany.
En ambdós casos, les normes liberals s’erosionen tant a través de l’acomodació quotidiana com a través de la confrontació dramàtica. Aquest estat de coses revela la vulnerabilitat essencial del liberalisme: no és un sistema que s’autoperpetua, sinó una sèrie d’eleccions actives preses per individus en llocs de responsabilitat. Quan els administradors universitaris es rendeixen a la pressió activista en lloc de defensar la lliure investigació, trien la pau institucional per sobre de la llibertat acadèmica. Quan els periodistes prioritzen la narrativa per sobre de la precisió per evitar reaccions negatives a les xarxes socials, trien la seguretat professional per sobre del debat informat. Quan els polítics abandonen les restriccions constitucionals perquè els seus oponents han fet el mateix, opten pels guanys polítics a curt termini per sobre de l’estabilitat democràtica.
Cada elecció pot semblar petita, defensable, fins i tot raonable. Però l’efecte acumulatiu és l’erosió de la cultura liberal que fa que la democràcia funcioni.
Aquesta erosió no és inevitable. La democràcia liberal ha sobreviscut a reptes anteriors perquè prou gent va reconèixer que tenia un interès en defensar-la. Aquest interès crea responsabilitat, no com una qüestió de deure abstracte o drets metafísics, sinó pel que passa quan es descuiden les institucions del liberalisme.
Les institucions liberals existeixen perquè la gent les va construir, les va defensar i les va transmetre. Però només persisteixen mentre la gent continuï fent-ho. No hi ha cap llei natural que protegeixi la llibertat d’expressió, cap mà invisible que mantingui l’estat de dret. Aquests són èxits humans que requereixen manteniment humà.
La democràcia liberal no pot funcionar sense una massa crítica de ciutadans disposats a mantenir les seves normes, resistir la seva erosió i transmetre els seus hàbits a la següent generació.
Aquesta responsabilitat cívica de parlar no és una responsabilitat que es pugui fer complir legalment. Però tampoc és simplement una qüestió de virtut privada. És més aviat el deure de votar, de dir la veritat en públic o de complir una promesa social: una responsabilitat moral basada en les conseqüències de la inacció. Sense una participació activa, les condicions que protegeixen els drets individuals i les institucions liberals es deterioraran inevitablement.
John Stuart Mill va entendre perfectament aquesta lògica. En el seu discurs inaugural de 1867 a la Universitat de St Andrews, Mill va pronunciar una de les declaracions més directes de responsabilitat cívica del cànon liberal: “Els homes dolents no necessiten res més per assolir els seus objectius que que els homes bons mirin i no facin res”. Mill no va apel·lar al manament diví ni a la virtut abstracta. Més aviat, va fer un càlcul utilitari: el cost modest del compromís cívic era molt inferior al cost catastròfic de perdre la llibertat per a aquells que la destruirien.
Aleshores, per què la bona gent no actua, fins i tot quan veu el perill? La resposta rau en part en la lògica de l’acció col·lectiva. La defensa democràtica és un bé públic: tothom se’n beneficia, però cap individu no en treu prou profit per justificar el cost personal de proporcionar-lo.
Parlar en contra de les tendències il·liberals comporta riscos reals. Oprobi social. Conseqüències professionals. Estrès personal. La temptació és assumir que algú altre ho farà, que les barreres institucionals resistiran, que la crisi passarà, que la política normal es reprendrà.
Però aquesta lògica, multiplicada entre milers d’individus, produeix precisament la passivitat col·lectiva que facilita l’erosió democràtica. Tothom espera que algú altre actuï. Mentrestant, aquells que busquen soscavar les normes liberals no s’enfronten a aquests problemes de coordinació. Els seus incentius s’alineen. Les seves accions es reforcen mútuament.
Aquest és un clàssic problema del “passeig lliure”. Els beneficis de defensar la democràcia liberal són difusos i a llarg termini. Els costos són immediats i personals. Sense cap mecanisme per superar aquest desequilibri, el sistema s’inclina cap a aquells que estan disposats a pagar els costos de l’acció política, sovint aquells que busquen enderrocar el sistema en lloc de construir-lo.
Tot i això, si la democràcia liberal produeix millors resultats que les alternatives (crear més prosperitat, protegir més llibertat, permetre més prosperitat humana), aleshores aquells que se’n beneficien tenen la responsabilitat del seu manteniment. No per un deure abstracte, sinó per una necessitat pràctica.
I aquesta responsabilitat ha de recaure amb més força sobre aquells amb més influència, educació o consciència de la fragilitat del liberalisme.
Què requereix realment la defensa de la democràcia liberal? Els detalls difereixen segons el context, però la lògica subjacent continua sent la mateixa: la democràcia liberal no es basa només en lleis, sinó també en hàbits, és a dir, en pràctiques de ciutadania que reforcen les seves normes des de baix.
En primer lloc, requereix honestedat intel·lectual. La democràcia liberal depèn de la possibilitat d’un debat raonat entre persones que no hi estan d’acord. Això significa resistir la temptació d’excusar el comportament il·liberal quan serveix als resultats que es desitgen. Significa denunciar la demagògia tant del propi bàndol com de l’altre. Significa reconèixer fets incòmodes i rebutjar ficcions convenients, fins i tot quan dir la veritat té un cost personal o polític.
En segon lloc, requereix civilitat. Quan els partidaris tracten els oponents polítics com a enemics en lloc de com a conciutadans, soscaven els fonaments de la política democràtica. Significa defensar els drets de les persones amb qui no esteu d’acord, perquè els drets que només s’apliquen als aliats no són drets en absolut.
En tercer lloc, requereix compromís cívic. La democràcia no és un esport per a espectadors. Requereix la participació informada dels ciutadans corrents. Això significa més que votar, tot i que ho inclou. Significa mantenir-se informat sobre els assumptes públics. Significa participar en organitzacions cíviques. Significa tractar la ciutadania com una responsabilitat activa en lloc d’un estatus passiu. Com va escriure Mill a On Liberty , “El valor d’un estat a la llarga és el valor dels individus que el componen”.
En quart lloc, requereix defensar les normes institucionals fins i tot quan produeixen resultats que no ens agraden. L’estat de dret, la separació de poders i la protecció dels drets de les minories no són obstacles per a la democràcia, sinó condicions prèvies per a ella. Debilitar aquestes restriccions per aconseguir objectius polítics a curt termini perjudica el sistema que fa possible la competència política pacífica.
Finalment, cal afrontar l’il·liberalisme allà on aparegui. La paradoxa de la tolerància de Karl Popper s’aplica aquí: la tolerància il·limitada condueix a la desaparició de la tolerància. Una societat liberal ha d’estar preparada per defensar-se contra aquells que la destruiran.
Com va advertir Popper a La societat oberta i els seus enemics : «Si no estem preparats per defensar una societat tolerant… aleshores els tolerants seran destruïts, i la tolerància amb ells».
Això no vol dir abandonar la persuasió per la coacció. Vol dir entendre que la persuasió només funciona amb persones preparades per ser persuadides. Aquells que rebutgen les normes bàsiques de la participació democràtica —que utilitzen la violència, reprimeixen l’oposició o es neguen a acceptar la derrota electoral— es situen fora dels límits de la competició política legítima.
La democràcia liberal només perdurarà si els que se’n beneficien estan disposats a defensar-la. Els costos de la vigilància són modestos en comparació amb l’alternativa: les societats que abandonen les normes liberals es tornen més pobres, menys innovadores i menys lliures.
L’advertència de Mill continua sent tan rellevant avui com ho era el 1867. El preu de la societat oberta és la vigilància eterna. Però l’alternativa és una societat que no és ni oberta ni val la pena defensar.
