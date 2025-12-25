Retorn a Macià o retorn a Lenin

En l’aniversari de la mort del president Macià, a més dels tradicionals actes commemoratius, caldria aprofitar l’ocasió per a la reflexió sobre l’actual fase de declivi de l’independentisme, una tendència perceptible de fa temps però volgudament no reconeguda pels qui haurien de ser els primers interessats a analitzar-la. La qüestió de fons, al meu parer, és que el binomi independència i socialisme com a fórmula que permetia el subterfugi d’avançar en les qüestions socials mentre hom aparcava el combat d’alliberament nacional només ha afeblit aquest.
Un cop constatada la fallida del procés -aparent- dels anys 2012-2017, la postergació de tot replantejament de la lluita per la independència ha estat la regla general per tal d’afavorir la gestió de la infraautonomia i immiscuir-se en la política hispanocèntrica fent costat al PSOE. El peculiar processisme dels socialistes en l’etapa Pedro Sánchez no duu enlloc i -malgrat la seva nul·litat- el PP i Vox- estan en condicions de prendre el relleu al capdavant de l’integrisme espanyol anunciant un agreujament de la dominació política i espoliació econòmica sobre les minories nacionals sotmeses al Regne d’Espanya.
En aqueixa conjuntura el nacionalisme català està desballestat ideològicament i estratègicament. Som davant la constatació de la fallida de l’esquerra independentista nascuda l’any 1968 deguda a la seva incapacitat per bastir un projecte d’alliberament nacional interclassista i plural ideològicament. El PSAN va proposar convertir l’MDT en un front patriòtic l’any 1986, però no se’n va sortir, (com tampoc Catalunya Lliure l’any 1989, ni Solidaritat Catalana per la Independència l’any 2010).
Durant els anys del procés l’esquerra independentista en el seu conjunt no ha estat capaç d’articular i liderar el nacionalisme català ni ha concebut un projecte de reconstrucció social de la nació basat en la catalanitat integradora d’una comunitat ciutadana cada cop més diversa. ERC i CUP han fet dels “postconvergents” els principals enemics a abatre i han blanquejat el progressisme hispanocèntric (PSC, Comuns) considerant-lo un aliat amb uns resultats demolidors per a la causa nacional catalana. Amb la complicitat d’Òmnium i ANC, hom ha insistit a prioritzar l’eix esquerra/dreta per davant del conflicte Catalunya/Espanya, que és l’eix que realment inclou els interessos socials contraposats entre els qui es beneficien del manteniment de l’ordre espanyol i els qui el pateixen.
Hores d’ara és hegemònic a Catalunya un progressisme transversal, tan estèril com banal, que barra el pas al patriotisme republicà català com a contraposició a l’integrisme d’estat espanyol. El wokisme nostrat (la farsa de les lluites compartides, l’antiracisme selectiu, el palestinisme, l’antifeixisme d’arrels estalinistes..) condueix al no res, a la desconstrucció de cohesió social basada en la catalanitat. Hom ha menystingut els patriotes liberals, republicans o tradicionalistes fins a fer-los invisibles políticament tot deslegitimant-ne els sentiments i, a sobre , se’ls acusa d’extrema dreta i feixistes si qüestionen l’immigracionisme i l’islamofilia propagat per uns mitjans de comunicació sectaris que endinsen la ciutadania en la foscor.
Pitjor encara, és perceptible entre els sectors més fanàtics de l’anticapitalisme nostrat (CUP, Arran, Horitzó Socialista) un abandó de l’independentisme per abonar exclusivament un tardo-comunisme estèril, el retorn a Lenin que pregonen els seus capitostos, ignorant el caràcter essenciament genocida (de classe, antiburgés concretament) i l’experiència fallida de tots els règims que encara se’n reclamen. Aqueix encegament reflecteix la impotència i la iniquitat dels seus dirigents i agreuja encara més els conflictes socials sense aportar-hi cap solució. L’antisemitisme corca l’independentisme català arrosegant-lo cap a posicions islamo-gauchistes totalment estèrils i contraproduents per a la causa nacional catalana. La interiorització del suport al gihadisme pro-palestí és incompatible amb la defensa de les societats obertes occidentals comportarà l‘autodestrucció de l’esquerra, com està passant arreu d’Europa.
Sense cap autocrítica honesta i oberta, ni CUP, ni ERC, ni Junts mostren signes efectius de reprendre la via de regeneració del nacionalisme català amb el retorn als origens, actualitzant-los, d’Estat Català, del Front Nacional de Catalunya, recuperant els plantejaments del front patriòtic del PSAN, reprenent el patriotisme republicà d’Heribert Barrera, Josep-Lluís Carod-Rovira i els emergents Gabriel Fernàndez Diaz o Abel Riu. Retornant a Francesc Macià.
