Rellegint Xavier Rubert de Ventós: “L’autodeterminació ha deixat de ser tabú”

Xavier Rubert de Ventós (Barcelona, 1 de setembre del 1939- 28 de gener del 2023) va ser entrevistat per Pere Martí per a la revista “Independència”, número 9, primavera del 1996, essent aqueixes les seves reflexions:

El resultat del referèndum del Quebec és una bofetada per tots els nacionalistes sobiranistes ?

Xavier Rubert de Ventós.- És evident que no és una bofetada. És un èxit molt gran, principalment perquè converteix un procés de sobirania en un fet normal. L’autodeterminació ha deixat de ser tabú, i ha passat a ser reconeguda com un element més de la discussió política. Hi ha una clara progressió en aquest tema, no només mentre els que ho volen sinó també entre els que “ho pateixen”.

Referèndums com els del Quebec servirien segonss vostè per fer desaparèixer les recticències cap a altres processos d’autodeterminació que es puguin donar a altres zones del món occidental ?

Xavier Rubert de Ventós.- Parlant una vegada amb l’ambaixador nordamericà, em va preguntar: “Es verdad que sois independentistas ?”. Fan preguntes, però ja no s’escandalitzen ni s’espanten. S’ho miren.

Però es pot traslladar el cas del Quebec a la nació catalana ?

Xavier Rubert de Ventós.- Hi ha punts molt importants de coincidència, com el tema lingüístic. En tots dos casos, el fet d’haver-hi una llengua pròpia i diferenciada marca de forma determinant el procés. Però hi ha la diferència que en el conjunt d’Amèrica del Nord no hi ha la tradició jacobina que predomina en els estats d’Europa. El federalisme és un concepte més estès i més arrelat, que fa que aquestes coses s’enfoquin des d’una menor crispació. Genera menys anticossos que aquí.

Per què el jacobinisme és un fenòmen tan arrelat als estats europeus en general, i a Espanya i França en particular ?

Xavier Rubert de Ventós.- A Espanya, l’estat crea la nació. És una creació genial però jo crec que tots els animals moren d’èxit. Moren per aquells mecanismes que els van permetre l’èxit i que quan canvien les condicions externes no saben reconvertir-se. El centralisme, que al seu dia va tenir una eficàcia tremenda, avui és contraproductiu. No és competitiu.

Els estats-nació, estan en crisi per reformular-se o perquè estan en vies de desaparició ?

Xavier Rubert de Ventós.- Estan acabant. Acabant com es va acabar el feudlisme, la polis o la ciutadania romana. És a dir, un procés lent, de molts anys. De moment, l’escala econòmica ja no és els estats-nació. La militar, amb l’OTAn com a millor exemple, tampoc. Que li queda als estats ? El control de la moneda, i això, amb més o menys retard, els estats europeus ho perdran a finals d’aqueix segle. Si es va fabricar la Unió Europea és perquè es va veure que els estats nacionals convertien el continent en una guerra civil permanent. Això era el que hi havia a Europa. Els estats eren crònicament conflictius.

De tota manera, els estats han representat i representen encara espais d’adhesió sentimental. Els espanyols estan molt orgullosos de ser espanyols, els francesos de ser francesos, etc… No sembla que la desaparició dels estats desperti nous àmbits d’adhesió sentimental. L’europeisme, per exemple, no desperta l’orgull que desperta l’espanyolisme o el germanisme. És més, sembla que guanya l’euroescepticisme.

Xavier Rubert de Ventós.- No. Hi ha dos ingredients bàsics per fabricar “nacionals”: els pares i les escoles. Cada país es defineix en front d’un altre, i els estats inverteixen una bona part del seu pressupost a fabricar nacionals. Generen la necessitat del consum d’allò que et venen. Això té una força, i és difícil certament crear nous espais d’adhesió sentimental. Però es pot fer. Dos exemples. Quan vam entrar a la Comunitat Europea, si tu preguntaves als espanyols quin era l’espai geogràfic amb qui se sentien més identificats, contestaven que Amèrica Llatina. Després de set anys, això ha canviat radicalment. Una gran majoria diu que és Europa. Un altre exemple: en aquest moment, en l’imaginari de les criatures està més present Nova York que Reus. Em diràs, són les multinacionals les que ho han fabricat. Doncs sí. Però a la vegada, la gent té sentit comú i, enfront d’aquest processos transnacionals, han augmentat la identificació amb entitats d’escala inferior. Llegeixi’s Barcelona, per exemple.

Enmig de tots aquest processos, un espai com el català, quines possibilitats té de reeixir, és a dir, d’assolir la seva plena sobirania ?

Xavier Rubert de Ventós.- Si ha de desaparèixer, desapareixerà. El que es tracta és de saber si som significatius, rellevants i operatius. I sembla que donat que fa mil anys que existim -utilitzant llenguatge pujolista-, alguna possibilitat tenim. Per altra banda, el món, avui, va cap a la banda contrària de quan es va fabricar-codificar la idea espanyola. La Espanya imperial es codifica a partir de les idees de Menéndez Pidal i Ortega, que resumides vénen a dir que “España es fuerte cuando lo es su centro, y España es débil cuando es fuerte su periferia”. Avui, en canvi, si Madrid no mira d’ajuntar-se amb l’àrea que aglutina València, Barcelona, Mallorca i Perpinyà, si no juga a això, corre el perill de quedar penjat. Nosaltres, no. La nostra tradició cultural, la nostra estructura social, la tradició, tot això ens fa viables. El que no sé és quina estructura futura li hem de donar.

Té sentit continuar demanant un estat ?

Xavier Rubert de Ventós.- En un sentit, sí. La traducció de tenir marge de maniobra és la de tenir estat. Hi ha un exemple molt clar: en què els ha anat diferent als bosnis respecte els croats o els serbis ? No sé si existeixen o no, però tenen una persona a les Nacions Unides. Els bossnis no el tenien. Mentre no hi hagi cap altra alternativa, l’estat és l’única cosa que permet tenir marge de maniobra propi. El que emprenya més és que algú et digui: yo sé lo que te conviene”. Doncs no, de moment jo vull que ningú sàpiga el que em coné. I anar pel món sense que ningú sàpiga “lo que me conviene”.

La dissolució o l’afeblient de les estructures d’estats actuals, pot ser un camí per avançar cap a la vertebració dels Països Catalans ?

Xavier Rubert de Ventós.- Sens dubte. No sé no per quina via, però, per exemple, tothom veu que la gent de Perpinyà mira cada cop més cap a Barcelona. Barcelona ara té prestigi i econòmicament segurament és més sesat pels perpinyanesos apostar per Bareclona. I amb València, malgrat tot, la convergència d’interessos és cada dia més evident. El catalanisme serà cada cop més rendible que el blaverisme per a les classes mitjanes valencianes.

Per què estan tan mal vistos els nacionalismes a Europa ?

Xavier Rubert de Ventós.- Perquè Europa està configurada pel nacionalisme. L’estat-nació europeu ha estat l’artefacte que ha donat a Europa la seva força, ha estat tremendament eficaç i ara és difícil d’acceptar que ha de desaparèixer, sobretot quan no hi ha una alternativa ben definida.

És honest parlar de nacionalismes bons i de nacionalismes dolents ?

Xavier Rubert de Ventós.- No, jo crec que no. El nacionalisme no és bo ni dolent, simplement és. És com l’instint primari de protecció que hi ha en tot home. Jo pel meu fill sóc capaç de matar. El sentit d’identitat és letal. És obvi, en aquest sentit, que és un sentiment perillós. I un cop és perillós, és més perillós el que està armt que el que no ho està. Un mal mal nacionalisme és un nacionalisme que té un exèrcit. És potencialment més letal. Un mateix nacionalisme es pot traduir en fonamentalisme o en cosmopolitisme. No podem parlar de nacionalismes bons i dolents; com a molt podem parlar de perillosos i no perillosos.