Rellegint Marc Bloch

Marc Bloch (1886-1944), l’eminent historiador francès d’origen jueu, combatent voluntari a la Segona Guerra Mundial, va deixar escrites les seves reflexions sobre la desfeta de l’estiu del 1940 en un assaig titulat “L’Étrange Défaite”, editat pòstumament a la seva execució a mans dels col·laboracionistes que no suportaven la seva condició d’actiu resistent i de jueu. Fou el primer analista a assenyalar la responsabilitat de les elits franceses que feia temps anhelaven un règim com el de l’Alemanya nazi o l’Itàlia feixista i, abocats a una guerra que no volien de cap manera, van preferir la victòria del nazisme abans que un eventual triomf del front popular. El resultat fou que el règim de Vichy encapçalat per Petain va rebre el suport majoritari, no solament de la burgesia, sinó d’un ampli ventall de la classe política que optar per la rendició i l’adopció d’un feixisme a la francesa tot col·laborant activament amb els ocupants alemanys a combatre la resistència i els aliats.

Avui, l’historiador Julien Broch publica un breu però punyent article a Le Figaro apel·lant a la introspecció sobre la situació política de França: “80 ans après sa mort, nous aurions besoin de Marc Bloch pour nous instruire sur nos propres errements”.

Emmanuel Macron a annoncé samedi 23 novembre l’entrée prochaine au Panthéon de l’historien et résistant Marc Bloch. Tout un symbole. «Un mot, pour tout dire, domine et illumine nos études : comprendre», déclarait celui à qui on entend rendre hommage. Né en 1886 à Lyon, Marc Bloch a été habité par ce souci dès ses jeunes années, puis à l’École normale supérieure, et même lors de ses séjours à Leipzig et Berlin pour voir comment les Allemands concevaient l’histoire.

L’histoire justement, Bloch l’a enseignée à Montpellier et à Amiens, jusqu’à la guerre de 1914-1918, au cours de laquelle il a été mobilisé en tant qu’officier, à Strasbourg entre 1919 et 1936, puis, consécration ultime, en Sorbonne. Il l’a pratiquée aussi, en nous laissant trois ouvrages essentiels, qu’on continue à lire et à étudier, y compris hors de France : Les rois thaumaturges (1923), Les caractères originaux de l’histoire rurale française (1931), ou encore La société féodale (1936). Sans compter les multiples articles et comptes rendus qu’il a fait paraître dans la revue Les Annales, qui entendait alors rénover la discipline historique, et les conférences qu’il a faites à l’étranger (Londres, Oslo, Paris…).

En 1941, alors qu’il se trouve dans la Creuse pour retrouver «un peu d’équilibre de l’âme», Bloch entreprend une réflexion sur la façon de faire de l’histoire. Si ce travail est resté inachevé, il sera publié ultérieurement, grâce à Lucien Febvre, sous le titre Apologie pour l’histoire ou métier d’historien. Marc Bloch nous y met en garde contre l’écrasement du temps, le dédain pour ce qui nous a précédés. Si le passé se comprend à la lumière du présent, il n’en est pas moins vrai que le présent n’est bien intelligible qu’en scrutant le passé. Encore faut-il savoir se défaire de son propre moi, de ses préjugés. Une rigueur intellectuelle est aussi nécessaire, d’où la nécessité, selon lui, de dispenser une bonne formation, ouverte à la pluridisciplinarité et à la méthode comparative, aux futurs historiens.

Déjà dans les années 1930, avec le groupe des Annales, il prenait le contrepied de la génération antérieure – l’école méthodique –, celle qui dominait l’université, en plaidant la prise en compte des documents non écrits et des témoignages involontaires, le souci de la psychologie collective, de l’organisation sociale, de la vie politique et de l’activité économique, le tout dans le temps long, contre les tenants d’une histoire traditionnelle surtout préoccupée des événements singuliers. Cela ne peut que nous rappeler la nécessité de faire de l’histoire sérieusement, à l’aide de preuves authentiques, et donc à ne pas céder aux tentations d’une histoire fantasmée ou revancharde. En septembre 1939, Bloch est rattrapé par l’histoire : il est mobilisé au cours de la Drôle de guerre, assiste à la Débâcle de mai-juin 1940. Témoin de l’effondrement militaire et politique, mais aussi de scènes d’exode, le novateur convie ses concitoyens à un effort de lucidité. Il le fait en entreprenant la rédaction de L’étrange défaite, dans lequel il analyse les causes du marasme : faiblesses militaires, déséquilibres politiques et sociaux, insuffisances – voire davantage – du personnel politique, des représentants des milieux économiques et financiers, mais aussi des élites intellectuelles. Sans doute aurions-nous besoin, 80 ans après la mort de Bloch d’un observateur impartial et méticuleux pour nous instruire sur nos propres errements face à une crise aussi protéiforme que durable. D’autant que notre écosystème médiatique privilégie la quantité sur la qualité de l’information, voire la pensée en silos, le primat de l’émotion. Rien qui soit de nature à nous fonder pour vivre, nous rappeler ce qui nous unit, à identifier la racine de nos maux pour mieux s’y attaquer. Quoique juif, Bloch peut continuer à enseigner en 1941 et au début de l’année 1942, ce qu’il fait à Clermont-Ferrand, à Montpellier. Mais voilà, en novembre 1942 la Wehrmacht envahit la zone libre. En patriote attaché aux valeurs supérieures qui traversent l’histoire de notre pays, et au-delà de la civilisation, Bloch prend alors le chemin de la clandestinité, de la Résistance dans la région lyonnaise. Capturé par les nazis à la veille de la Libération, il sera torturé puis fusillé. Sans doute peut-on espérer que sa panthéonisation nous rappellera que l’histoire est le patrimoine de tous, que nous avons besoin d’historiens véritables, et non improvisés ou faisant primer le militantisme, pour mettre en récit et en explication ce que nous vivons, ce qui nous hante, avec tout le recul et le sérieux qui conviennent.”