Rellegint John Spencer: Why No One Should Want a Ceasefire in Gaza Until There Is a Clear Defeat of Hamas

John W. Spencer és un militar dels EUA a la reserva especialitzat en guerra urbana i subterrània que ha analitzat el conflicte en curs a Gaza. Aqueix article fou publicat per Tribune Juive en francès el proppassat 2 d’aqueix mes:

Imagine what would have happened if Japan hadn’t agreed to surrender in 1945. Or if Germany had remained undefeated after World War II. Even after their regimes had dragged their countries into catastrophic wars—wars they started—what if the world had simply stopped fighting and walked away?

That is exactly the scenario we are confronting with Hamas today.

After October 7th—the single deadliest attack on the Jewish people since the Holocaust—Hamas is not suing for peace. It is not seeking a ceasefire in good faith. It is actively planning the next October 7th. In fact, its leaders have said as much, publicly and proudly.

The goal for Hamas has never been a two-state solution or co-existence. Its charter—still unchanged—calls for the annihilation of Israel. This war, which began with Hamas’s genocidal rampage into Israeli communities, was never about land or borders. It was about survival—Hamas’s survival as a terrorist regime and political force. The moment Hamas executed October 7th, it accepted a war it could not militarily win. Yet now, it is fighting not to win militarily but to survive politically. For Hamas, mere survival is victory.

And if the guns fall silent now—if the war ends before Hamas is clearly and decisively defeated—or unless Hamas unilaterally surrenders, returns all the hostages, and agrees to fully disarm—then it will be a Hamas victory.

Calls for a ceasefire may sound moral. They are not. A ceasefire without victory rewards war crimes—mass hostage-taking, torture, mutilation, rape, the deliberate use of human shields, and the slaughter of civilians. These are not tactics of desperation; they are strategies of coercion. If such methods are seen to succeed, they will become a template for every terror group, militia, or hostile regime in the world.

It would also validate and entrench a dangerous evolution in modern warfare: the systematic abuse of the laws of war as a weapon. Hamas has built its entire doctrine around this—deliberately violating every principle of international humanitarian law while relying on those same laws to constrain its adversary. This is not just hypocrisy. It is a form of calculated warfare sometimes called lawfare: turning schools, hospitals, mosques, and civilian neighborhoods into military facilities, embedding command centers and weapons under protected sites, and then using civilian casualties as a political weapon. When those civilians inevitably suffer, Hamas leverages the images and statistics to win global sympathy and condemn the very nation trying to dismantle their terrorist infrastructure.

A Hamas victory would establish a new, horrific standard: that if you violate every rule of war with enough strategic cruelty—using your own population as shields, storing rockets in clinics, placing snipers in minarets, and ensuring the maximum number of civilians are exposed to danger—then international outrage will fall not on you, but on the state trying to stop you. It would teach regimes and terror groups everywhere that protected sites are no longer protected—they are exploitable. That civilian deaths are not just tragic but useful, even essential, to political victory. The consequences of rewarding that strategy would echo far beyond Gaza: it would put every civilian population under the control of evil dictators or armed non-state actors at even greater risk.

We’ve seen this before. In every prior round of fighting—Operation Cast Lead (Dec 27, 2008 – Jan 18, 2009), Operation Pillar of Defense (Nov 14–21, 2012), Operation Protective Edge (July 8 – Aug 26, 2014), and Operation Guardian of the Walls (May 10–21, 2021)—Hamas used international pressure for ceasefires not to lay down arms, but to regroup, rearm, and dig deeper into Gaza’s civilian infrastructure. Each ceasefire became a strategic pause, not a step toward peace. October 7th was the result.

Now, with the war approaching a decisive phase and the IDF dismantling the core of Hamas’s operational capacity, the terror group is betting once again that international pressure will save it. That hostages and humanitarian suffering—deliberately prolonged and manipulated by Hamas—will force Israel to back down. This is not a miscalculation on Hamas’s part. It is their only hope.

Even if Hamas returned every hostage tomorrow but remained the de facto armed leadership in Gaza, it would not change the strategic calculus. In fact, it would mark a Hamas victory. The group would have proven that taking civilians—children, elderly, women, and foreign nationals—can yield tangible political results. That the international community will pressure a democratic state to halt a war of self-defense in exchange for hostages who should never have been taken. That leverage can be gained not through negotiation, but through atrocity. No nation can allow hostage-taking to become an accepted currency of warfare. To do so would invite it everywhere.

The idea that a genocidal terror group can survive a war it started by choice, from a position of unprovoked aggression, is a dangerous precedent. Hamas’s survival will be celebrated by its backers—from Tehran to Beirut to Doha—as a modern miracle: a militant group that faced the full force of a nation-state and lived. This is the symbolic power Hamas craves. It would send a clear signal to Hezbollah, the Houthis, Iranian proxies across the region, and radical groups worldwide: terrorism works. Most dangerously, it would affirm to the Islamic regime in Iran that its decades-long strategy of proxy warfare against Israel—its so-called “ring of fire”—is working. That all it needs to do is keep going.

If Hamas survives, it will not rebuild Gaza. It will rebuild tunnels. It will not return hostages. It will capture more. And it will not seek peace. It will prepare for the next war. This is not speculation. This is what they say. This is what they’ve always done.

War is always tragic. But some wars are necessary. The just purpose of war is not vengeance—it is justice, deterrence, and the restoration of peace. But peace is not possible with an armed, fanatical regime in Gaza that seeks your destruction and views the murder of civilians as divine duty. Wars of self-defense must end with unmistakable clarity.

Germany in 1918 was defeated militarily, but the war ended with ambiguity. The Allies allowed the German army to retreat intact. The result was the “stab-in-the-back” myth that fueled Nazism and led to an even more catastrophic war. In 1945, the Allies made no such mistake. Nazi Germany was not just defeated—it was destroyed as a governing entity. So was Imperial Japan. And just as importantly, the German and Japanese populations came to see and accept that their regimes had been defeated. Both societies underwent years of disarmament, reconciliation, and comprehensive deradicalization. Only then could Europe and the Pacific begin to rebuild in peace.

Israel faces the same choice today. Ending this war without defeating Hamas means condemning Israelis—and Palestinians—to unending conflict. It means October 7th becomes not a cautionary tale, but a case study in successful terrorism, lawfare, hostage taking, and wars of aggression.

Israel is currently achieving real, measurable success in its military campaign. Operation Gideon’s Chariot has transitioned from massed maneuvers to coordinated clear-and-hold operations across Gaza. The IDF has successfully seized and is now holding terrain in areas once dominated by Hamas battalions. Elite Israeli units continue to dismantle Hamas’s underground networks, rocket infrastructure, weapons production sites, and command centers—undermining the group’s ability to wage war.

In parallel, Israel has established a new humanitarian mechanism—the Gaza Humanitarian Foundation—to deliver food, water, and medicine directly to civilians without going through Hamas. This is critical. For years, Hamas maintained power not only through fear and force, but by monopolizing aid distribution and punishing dissent. That monopoly is now being broken. For the first time in nearly two decades, signs of civilian defiance are emerging: Gazans protesting Hamas’s theft, rejecting their authority, and calling them out publicly.

But let no one be mistaken—this is still a war, not a counterinsurgency. Hamas remains the de facto ruling power of Gaza. It still commands fighters, holds hostages, and exerts control over large swaths of the population. No one who has studied war—real war—should have expected that a terror regime that spent decades militarizing every inch of Gaza and radicalizing generations of civilians could be dismantled easily or quickly. Those calling for an immediate ceasefire either do not understand war—or do not want Hamas to lose.

This war must end not with a ceasefire, but with a clear and irreversible outcome: the defeat of Hamas as a military and governing power.

If the international community truly wants peace, it should focus not on saving Hamas, but on how it is first removed from power, disarmed, and dismantled—so that the long process of deradicalization and reconciliation can begin. This was the path taken after World War II, when defeating the regimes that started the war was recognized as the necessary precondition for lasting peace. Israel cannot be the only party planning for what comes after Hamas. The international community must stop pretending Hamas can be part of the solution. It must become part of the solution itself: by supporting measures that accelerate Hamas’s defeat, such as the movement of civilians out of Hamas’s grasp, not refusing to participate in a humanitarian plan that delivers aid directly to the people Hamas has long exploited.

The hypocrisy must stop. The reality must be accepted: peace will never come while Hamas remains intact. There is no future in which Gaza flourishes while Hamas remains in power. There is no future in which Israelis or Palestinians are safe if October 7th, hostage taking, lawfare, and human shielding is seen as a path to political leverage.

We would live in a very different world if the Allies had not pursued victory in 1945. We will live in a dark and dangerous world if Hamas is allowed to claim one now.

Let it be clear—to Hamas and to the world—that they lost this war. Anything less guarantees a future of endless violence.

Abans d’ahir en publicà un altre: « « Pas ça » est devenu le refrain paresseux de ceux qui sont trop peu informés – ou trop effrayés – pour affronter la nature réelle de la guerre moderne. C’est le haussement d’épaules moral des commentateurs qui refusent d’affronter les faits, l’histoire ou les réalités opérationnelles de Gaza. « Pas ça » ne reflète ni analyse juridique, ni vision stratégique, ni expérience vécue du combat. C’est une mise en scène. Un rejet de responsabilité déguisé en clarté morale.

Les guerres ne se jugent pas à l’aune des sentiments. Elles se jugent à l’aune des faits : les objectifs politiques et militaires de chaque camp et leur degré d’atteinte. De ce point de vue, c’est le Hamas, et non Israël, qui échoue de manière catastrophique.

Le Hamas a lancé cette guerre avec trois objectifs principaux :

1. Survivre à la guerre et être célébré comme le groupe terroriste qui a perpétré le massacre du 7 octobre et subi la riposte israélienne.

2. Maintenir sa capacité militaire pour poursuivre sa mission déclarée : détruire Israël et tuer les Juifs du monde entier.

3. Conserver le pouvoir sur Gaza, soumettre les Palestiniens tout en détournant des milliards d’aide internationale pour soutenir l’objectif n° 2.

Le Hamas échoue sur ces trois plans. Il a perdu la capacité de combattre en tant que force militaire organisée. Ses cinq brigades, ses 24 bataillons et ses 30 000 à 40 000 combattants entraînés, armés de plus de 20 000 roquettes, lui permettent de contrôler une grande partie de la région. terrain, ont été décimés. Il reste moins de trois commandants militaires ou politiques du Hamas à Gaza. Des hauts dirigeants comme Yahya Sinwar, Mohammad Deif et Marwan Issa à la quasi-totalité des commandants de brigade et de bataillon, la structure de commandement supérieure a été éliminée. Ce niveau de leadership, d’expérience et de fanatisme idéologique est irremplaçable. Il ne reste qu’une force de guérilla fragmentée, composée principalement de jeunes radicalisés, peu entraînés, sans véritable structure de commandement et disposant d’un accès aux armes de plus en plus restreint. Le combattant remplaçant moyen du Hamas est désormais adolescent.

Le Hamas a également perdu du terrain politique. Les Gazaouis protestent et s’expriment de plus en plus ouvertement contre lui. Son contrôle sur la distribution alimentaire – autrefois un levier de pouvoir essentiel – a été érodé par les mécanismes humanitaires américano-israéliens, notamment la Fondation humanitaire pour Gaza, qui contournent totalement le Hamas. Ses hauts dirigeants militaires et politiques sont systématiquement éliminés. L’emprise du groupe sur la population s’affaiblit.

En revanche, les objectifs d’Israël sont clairs :

1. Restituer les otages.

2. Détruire le Hamas en tant que force militaire et instance dirigeante.

3. Veiller à ce qu’aucune force à Gaza ne puisse plus jamais menacer les citoyens israéliens.

Israël a déjà restitué 198 des 251 otages. Il a démantelé la capacité du Hamas à mener des opérations militaires coordonnées. Il a reconquis un terrain stratégique et l’a littéralement poussé dans la clandestinité. Aucune force à Gaza n’est actuellement en mesure de lancer des attaques significatives en territoire israélien.

Israël a également neutralisé et dissuadé le Hezbollah au Liban, sécurisé sa frontière nord, contribué au renversement effectif du régime d’Assad et détruit les capacités militaires conventionnelles en Syrie, détruit des systèmes d’armes critiques liés à l’Iran, défendu les communautés druzes israéliennes et démontré à la fois supériorité militaire et retenue sur sept fronts simultanés.

Voilà à quoi ressemble le succès stratégique dans une guerre moderne : des progrès constants dans des conditions impossibles, limités par une surveillance internationale et une complexité opérationnelle sans précédent.

Mais progrès n’est pas une victoire. Si la stratégie israélienne à Gaza a indéniablement progressé, malgré d’immenses contraintes politiques et opérationnelles, il reste encore beaucoup à faire.

Pendant deux ans, la capacité d’Israël à se préparer ou à répondre à la menace du Hamas a été systématiquement entravée par les acteurs internationaux. L’administration américaine précédente a bloqué les transferts d’armes essentielles, exhorté Israël à ne pas entrer à Rafah et imposé des restrictions sur la taille de sa force de combat, le rythme des opérations et même les types d’armes qu’il pouvait employer. Elle a également imposé des pauses opérationnelles liées à des initiatives humanitaires, fondées sur des données erronées ou manipulées – comme le débarcadère humanitaire, aujourd’hui en faillite, qui s’est avéré coûteux et inefficace. Les Nations Unies ont refusé de fournir une aide significative. De nombreux gouvernements ont exercé une pression diplomatique constante, sans proposer d’alternative viable à la défaite du Hamas. Malgré ces contraintes, Israël s’est adapté, a recalibré et a progressé régulièrement dans sa mission.

Mais le succès militaire ne suffit pas. Pour vaincre totalement le Hamas et stabiliser Gaza, plusieurs objectifs cruciaux doivent encore être atteints. Premièrement, la Fondation humanitaire pour Gaza – une initiative américano-israélienne qui contourne le Hamas et fournit une aide directement aux civils – doit être élargie. C’est l’un des rares modèles efficaces qui affaiblissent le contrôle du Hamas sur la population tout en respectant les obligations humanitaires.

Deuxièmement, les combattants du Hamas doivent être tués ou capturés. Aucune réconciliation ni reconstruction ne peut commencer tant que des militants armés restent intégrés parmi les civils. Cela nécessite non seulement des raids ou des frappes aériennes, mais aussi un nettoyage méthodique du terrain, suivi d’une occupation physique et du maintien de ce territoire pour empêcher le Hamas de se reconstituer.

Troisièmement, une alternative crédible au Hamas doit prendre racine. Un nouveau pouvoir doit assumer le contrôle administratif, sécuritaire et politique des zones libérées. Sans cela, le Hamas – ou pire – comblera le vide.

Ce n’est qu’alors que le travail à long terme pourra commencer : programmes de déradicalisation, efforts de réconciliation, initiatives de rachat d’armes et destruction continue des infrastructures militaires. Tout cela doit tendre vers un seul objectif : la démilitarisation complète de la bande de Gaza.

La victoire dans cette guerre ne sera pas seulement marquée par le succès sur le champ de bataille, mais aussi par la question de savoir qui gouvernera Gaza par la suite, comment la population sera traitée et si un autre 7 octobre sera rendu impossible.

Et pourtant, des critiques du gouvernement français continuent de l’écarter d’un revers de main avec le refrain : « Pas ça. » C’est une phrase creuse, destinée à apaiser les sentiments plutôt qu’à s’attaquer aux faits. Elle ne cherche pas à comprendre à quoi Israël est confronté : un ennemi retranché qui utilise les boucliers humains comme doctrine, se cache dans les hôpitaux et les écoles, et construit des tunnels sous les camps de réfugiés.

Le plus dangereux dans « Pas ça » n’est pas seulement son ignorance. C’est la facilité avec laquelle il s’aligne sur la stratégie de propagande du Hamas.

Le Hamas sait qu’il ne peut pas gagner militairement. Il mène donc sa guerre de l’information. Son arme principale n’est pas les roquettes, mais les statistiques des victimes. Il inonde le monde de chiffres, sachant que la plupart des gens ne remettront jamais en question leur origine ni leur fiabilité.

C’est pourquoi le soi-disant ministère de la Santé de Gaza – un organisme contrôlé par le Hamas – publie des bilans de morts sans faire de distinction entre combattants et civils, entre tirs israéliens et ratés du Hamas, entre morts de guerre et morts sans rapport. Ils comptent sans discernement et présentent ces chiffres comme la preuve des méfaits d’Israël.

Mais comme l’ont démontré à maintes reprises des analystes et des enquêtes indépendantes, ces chiffres sont truffés d’erreurs. Ils ne tiennent pas compte :

Des civils tués par des roquettes ratées du Hamas ou du Jihad islamique palestinien ;

Des civils morts de maladie, d’accident ou de causes naturelles ;

Des combattants, y compris les enfants soldats et les femmes engagées dans les hostilités.

Il est absurde de prétendre, surtout dans le chaos de la guerre, que chaque nom figurant sur une liste de victimes puisse être catégorisé comme civil ou combattant. Il est encore plus absurde de supposer que toute personne de moins de 18 ans est un « enfant » au sens juridique ou moral du terme. Le Hamas recrute activement des combattants dès l’âge de 14 ans. Les femmes sont utilisées pour des missions de combat, le transport d’armes, la surveillance et même la prise d’otages.

Et voici un point crucial : même si l’on prenait les chiffres du Hamas au pied de la lettre – ce qui est déconseillé –, Israël aurait toujours l’un des ratios de pertes civiles par combattant les plus faibles de toute guerre ou bataille urbaine comparable de l’histoire moderne.

Mais là n’est pas la question.

Les lois de la guerre ne déterminent pas la légalité en fonction du nombre de victimes. Elles se fondent sur l’intention, la nécessité militaire, la valeur de la cible et la prise de toutes les précautions possibles pour éviter les dommages aux civils. Le principe de proportionnalité exige que les dommages attendus pour les civils ne soient pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Il s’agit d’un jugement prospectif, et non d’une évaluation rétrospective basée sur les résultats.

Et en temps de guerre, tous les avantages militaires ne se valent pas. Dans une guerre de survie – où une nation défend sa population, son territoire et son droit à l’existence – la valeur des objectifs militaires est proportionnellement plus élevée. C’est fondamentalement différent des campagnes de contre-insurrection et de contre-terrorisme que l’Occident mène depuis deux décennies dans des contrées lointaines, loin de ses propres villes et de ses civils. Israël combat un ennemi à quelques kilomètres de ses frontières, qui a déjà perpétré le pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Ce contexte existentiel est important. Il façonne le calcul militaire et doit façonner la manière dont le monde applique les lois de la guerre. Juger les guerres uniquement à l’aune du nombre de victimes revient à imposer un modèle à toutes les organisations terroristes de la planète : s’implanter au sein des civils, provoquer une riposte, gonfler le bilan des morts et laisser le monde faire le reste. Cela rendrait la légitime défense pratiquement impossible, surtout pour les démocraties.

Le Hamas le sait. C’est pourquoi il a construit Gaza pour la guerre. C’est pourquoi il opère depuis des hôpitaux, des mosquées et des écoles de l’ONU. C’est pourquoi il ne distingue pas ses combattants par la mort. Les morts civiles ne sont pas une conséquence tragique pour le Hamas ; elles sont un atout stratégique.

Croire que le Hamas pourrait être détruit sans effusion de sang est non seulement naïf, mais dangereux. C’est établir une norme qu’aucune armée au monde ne peut atteindre, surtout face à un ennemi qui fait tout son possible pour assurer la mort de civils.

Si le 7 octobre s’était produit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans n’importe quel pays de l’OTAN, la réponse aurait été rapide, massive et juste. La seule différence est qu’Israël dispose de moins d’outils et de plus de contraintes, tout en continuant de respecter le droit des conflits armés tout en prenant des mesures sans précédent pour protéger les civils.

« Pas ça » n’est pas une stratégie. Ce n’est pas une analyse. Et ce n’est pas sérieux. C’est le langage de ceux qui se sentent trop à l’aise pour affronter le coût réel de la défense d’un peuple libre contre des ennemis génocidaires. Et chaque fois que cela se répète, cela fait directement le jeu du Hamas. »