Rellegint Catalonia Global Institute sobre la immigració

Arran de la controvèrsia mediàtica i política generada al voltant del desallotjament dels immigrants que havien ocupat l’institut B9 de Badalona, amarada d’humanisme abstracte mancat de tota consideració nacionalment autocentrada, val la pena recordar allò que ha dit un dels centres de pensament geopolític més solvents del nostre país.
El Catalonia Global Institute va publicar el novembre del 2022 un report titulat “Reptes per a Catalunya en el nou context geopolític de la Mediterrània” el qual dedica un capítol a la “Geopolítica de les crisis migratòries a la Mediterrània”, on hi consta aqueix paràgraf: “Catalunya no ha d’aspirar a ser cap far de superioritat moral, sinó a defensar els interessos dels catalans, complir amb els seus compromisos internacionals –incloent el deure de controlar les seves fronteres– i respectar els drets humans essencials. A aquest efecte, Catalunya no ha d’aspirar a l’impossible objectiu de ser una terra d’acollida sense límits, sinó que ha de planificar quines necessitats migratòries té d’acord els seus interessos, com pot abordar les causes de les migracions forçades d’acord amb les seves capacitats i com pot garantir l’acollida d’aquelles persones que tenen dret a l’asil d’acord amb els criteris establerts en el Dret Internacional i de l’UE”.
I en l’apartat de conclusions en formula aqueixa dirigida als governants nostrats: “2. Presentar una política migratoria basada en els interessos de la ciutadania catalana,afavorint el control de fronteres i evitant aspiracions moralitzants. Catalunya no pot adoptar un discurs irreal deslliurat de cap tipus de responsabilitat en matèria de migració. En aquest sentit, sense trair els seus valors, Catalunya ha de tenir un plantejament favorable al control de fronteres, que respongui als interessos de la seva ciutadania, i no a plantejaments virtuosistes. Això implica, a més, que aquests plantejaments s’han de formular tenint en compte els límits actuals dels seus canals de cohesió social disponibles a la Catalunya autonòmica i la situació d’emergència nacional i lingüística en la que es troba el país.”
