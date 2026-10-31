Rellegint Aleksandr Soljenitsin: “Un món dividit en trossos”

Aleksandr Soljenitsin (1918-2008) en una conferència a la universitat d’Harvard el 8 de juny de l’any 1978 titulada A World Split Apart va reflexionar sobre les febleses del món occidental que va tenir una repercussió mundial. El text es va editar en català a la col·lecció de l’editorial Edicions 62 («Llibres a l’abast», num. 147) el mateix any, traduït directament com a “Un món dividit en trossos”, però no hi ha versió digital disponible, fet que indica per si sol la poca audiència que el seu pensament té a la societat catalana actual.

D’aqueix text se’n poden extreure moltes conclusions, algunes força discrepants sobre el seu contingut, però hi ha un fragment que trobo plenament encertat per explicar la crisi multidimensional en curs a molts estats euro-occidentals, i especialment a la nostra dissortada Catalunya:

“El declive de la valentía puede ser el rasgo más llamativo que un observador externo perciba en el Occidente actual. El mundo occidental ha perdido su coraje cívico, tanto en su conjunto como por separado, en cada país, en cada gobierno, en cada partido político y, por supuesto, en las Naciones Unidas. Este declive del coraje es particularmente notable entre las élites gobernantes e intelectuales, lo que provoca una impresión de pérdida de coraje por parte de toda la sociedad. Quedan muchos individuos valientes, pero no tienen una influencia determinante en la vida pública. Los funcionarios políticos e intelectuales exhiben esta depresión, pasividad y perplejidad en sus acciones y en sus declaraciones, y más aún en sus razonamientos interesados sobre lo realista, razonable e intelectual e, incluso, moralmente justificado que resulta basar las políticas estatales en la debilidad y la cobardía. Y la decadencia del valor, que a veces alcanza lo que podría calificarse de falta de hombría, se ve irónicamente acentuada por ocasionales arrebatos de audacia e inflexibilidad por parte de esos mismos funcionarios cuando tratan con gobiernos débiles y con países que carecen de apoyo, o con corrientes condenadas que claramente no pueden ofrecer ninguna resistencia. Pero se traban la lengua y se paralizan cuando tratan con gobiernos poderosos y fuerzas amenazantes, con agresores y terroristas internacionales. ¿Hay que recordar que, desde la antigüedad, la disminución del coraje se ha considerado el primer síntoma del fin?”.

Certament, arreu d’Europa occidental hom pot percebre aqueixos tres fenòmens psicosocials:

Paràlisi davant el perill: Occident es mostra feble, dubitatiu i disposat a fer concessions davant l’agressió totalitària o els problemes globals per por a perdre el seu estil de vida còmode.

Manca de convicció: Els líders polítics i intel·lectuals actuen moguts pel pragmatisme, el càlcul electoral o la conveniència, en lloc de defensar valors morals profunds amb fermesa.

Passivitat civil: Els ciutadans s’han tornat passius, prioritzant el benestar material i el consumisme per sobre del sacrifici necessari per defensar la llibertat i la veritat.