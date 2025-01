Quinze anys de guerra multidimensional a Síria: cap a un califat islàmic de segona generació ?

El grup gihadista denominat Califat Islàmic (ISIS) sorgit fa deu anys és actualment una organització reduïda territorialment a algunes zones esparses d’Iraq i Síria, principalment, però operativa globalment a base d’escamots i individus solitaris que se’n reclamen seguidors atesa la seva persistent puixança ideològica. Els grups que se’n han derivat, com per exemple els que s’han aplegat rere el lideratge del triomfant HTS a Síria segueixen objectius i tàctiques diferents (és el cas dels uigurs del Partit Islàmic del Turkestan, concentrat en lluitar contra l’ocupació xinesa). Està per veure quina variant de règim islamista pensen instaurar-hi més enllà de les promeses de tolerància envers les minories ètniques i religioses sota el seu domini. Aplicaran la condició de dhimmís a jueus i cristians, i ja veurem què faran amb els alauites, xiïtes, drusos, atesa la component sunnita hegemònica dels nous líders.

D’entrada el comportament mesell dels diplomàtics europeus envers els gihadistes que han pres el poder a Síria és un mal presagi pels pobles de la regió i per Occident. França i Alemanya més aviat estan disposats a claudicar, com ho demostra el gest covard de la ministra alemanya d’afers estrangers de visita a Damasc acatant que el nou líder no li acceptés l’encaixada de mans pel fet de ser una dona. L’operació mediàtica de maquillatge dels actual governants presentant-se com a tolerants sembla més una taqiyya que no pas una reconversió veritable, el propòsit dels antics membres de l’ISIS és instaurar un califat acceptat internacionalment per avançar posteriorment cap als seus veritables objectius. Probablement aqueixa sigui una estratègia promoguda pel règim d’Erdogan que aspira a establir un protectorat a Síria desplaçant la influència iraniana amb la previsible connivència europea. L’actitud ferma i vigilant d’Israel sembla la més encertada.

Ahir, l’analista de The Times of Israel Lazar Berman exposava el diferent punt de vista dels estats europeus i Israel sobre el nou règim sirià: “As European and Arab leaders rush to meet Syria’s new leader, Israel calls for caution. Ahmed al-Sharaa is hoping to convince the world that he’s left his jihadist past behind, but FM Gideon Sa’ar and other senior officials are not persuaded”.

Dos fets essencials cal tenir en compte, els nous comandaments militars i de seguretat i intel·ligència són el nucli dur del gihadisme procedent de l’antic ISIS. El proppassat 29 de desembre l’ISW publicava al report diari titulat “Iran Update” aqueixa informació clau per copsar la naturalesa del règim emergent: The HTS-led interim Syrian government promoted HTS commanders and Shara loyalists to senior military ranks on December 29.[17] Interim Defense Minister Marhaf Ahmed Abu Qasra and Armed Forces Chief of Staff Ali Nour al Din were promoted to major general. The interim government also promoted five individuals to brigadier general and 41 individuals to colonel. Former opposition groups who have agreed to merge under the new Syrian Defense Ministry would be subordinating their fighters to this HTS-dominated command structure.[18]