PSC(ERC-PSOE)

La conversió de fet d’ER en una sucursal del PSOE ve de lluny: concretament d’ençà l’aproximació a les tesis reformistes de Pasqual Maragall, que Carod-Rovira el considera un aliat per una estació federal i, en canvi, per Joan Puigcercós és un emmirallament orgànic i estratègic envers el PSC que es tradueix l’any 1997 amb un primer pas pactant amb José Álvarez, secretari general de la UGT de Catalunya, que militants de les JERC creïn Avalot com a joventuts del sindicat espanyol. La finalitat és bastir un espai d’intersecció sociopolític i una escola de professionals del sindicalisme i la partitocràcia. D’aquells pactes deriven les realitats actuals.