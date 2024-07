Pierre Valentin i la “transmission” intel·lectual

Pierre Valentin és una figura intel·lectual emergent dins el panorama cultural francès que ha destacat per la seva tasca de desconstrucció del wokisme. Arran de la seva iniciativa d’engegar un canal yuotube denominat Transmission on entrevista grans personatges per “créer des ponts pour faire dialoguer les générations entre et faire découvrir nos intellectuels à la «Gen Z» (1995-2013)“, com explicà abans d’ahir en aqueixa entrevista a Le Figaro: “Transmission” cherche à réparer la fracture générationnelle», una tasca que algu hauria d’emprendre a casa nostra on el debat ideològic ha arribat a un punt de mediocritat i hispanocentrisme inadmissible per una nació que vol sobreviure. Una situació especialment greu per a l’independentisme, abocat a una ruptura generacional arran de la fallida de l’esquerra independentista.

FIGAROVOX. – Vous lancez une chaîne YouTube appelée «Transmission», l’occasion de s’entretenir longuement avec des intellectuels. Pourquoi avoir créé ce média ?

Pierre VALENTIN. – J’ai créé ce média à partir d’un constat évident : le clivage générationnel. Les générations ont toujours existé, mais désormais, l’écart entre les modes de vie se creuse et créé des fractures identitaires profondes. Qu’il est loin le temps du même journal télévisé ! À cela, se superpose, non seulement une différence, mais une hostilité entre les générations. Je trouvais transgressive l’idée de refuser la transgression intergénérationnelle, et de plutôt créer des ponts pour faire dialoguer les «camps» entre eux. L’objectif est donc double : faire découvrir à ma génération, la «Gen Z» (1995-2013), nos grands intellectuels, mais également tenter, modestement, de faire émerger une autre génération d’intellectuels, plus jeunes.

Sur votre chaîne, vous souhaitez inviter des intellectuels de tout âge. Est-ce le sens du titre «Transmission» ? Que souhaitez-vous transmettre ?

C’est justement la «Transmission» qui permet de réparer cette fracture générationnelle. Le mot suppose une forme de permanence : pour conserver, il faut transmettre et pour transmettre, il faut conserver. Mais le terme implique également, par définition, une dynamique : une transmission «statique» serait une contradiction dans les termes. «Transmission» symbolise donc le lien entre la nouveauté et le permanent. D’un côté, le choix d’un type de média numérique très prisé par la jeunesse, le format long YouTube, avec des extraits plus courts découpés pour les réseaux sociaux. De l’autre côté, quoi de plus intemporel qu’une conversation à deux sur des fauteuils ?

Pourquoi avez-vous choisi le format du long entretien fleuve ? Quels seront les thèmes abordés ?

Sur le format, «Transmission» propose plutôt des conversations que des entretiens. Je prépare en amont la rencontre sur plusieurs journées en m’appuyant sur les travaux des intellectuels, puis laisse tomber mes notes quand la caméra tourne pour converser «sans filet», et sans montage. Je souhaitais préserver une forme de spontanéité, de naturel, et de fluidité dans l’échange. De cette manière, chacun est bien obligé d’écouter véritablement ce que dit l’autre. Ensuite, la chaîne abordera les thèmes qui intéressent, me semble-t-il, ma génération, comme la guerre des sexes. Le clivage homme-femme y est particulièrement marqué. Nous observons d’un côté un féminisme qui assume une misandrie pure et dure, et de l’autre, son pendant qui a germé par réaction : des figures comme Andrew Tate ou Alain Soral, aux idées masculinistes et misogynes. Il faut éviter cette tenaille ! Mais nous parlerons aussi du retour du religieux, de philosophie, de politique, ou encore de psychologie.