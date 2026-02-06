Per damunt dels problemes dels catalans, heu triat Palestina i no independència

Demà hi ha convocades a Barcelona dues manifestacions separades: la de l’ANC i Consell per la República en pro d ela independència i la de la tarda, la contra-programació de la primera, per part d’ERC, Òmnium i tota la colla de còmplices de l’ordre autonòmic, aparentment només contra el dèficit d’infraestructures ferroviàries.
De fet, cap de les dues té el propòsit real de canviar les condicions de dominació política i espoliació econòmica del poder estatal sobre la nació catalana, situada forçosament en vies d’extinció. No hi ha estratègia ni voluntat de sostenir el conflicte que caldria amb el règim d’ocupació, el Consell per la República va ser desactivat com a govern a l’exili pel president Puigdemont i l’ANC és un idiota útil contra “l’extrema dreta” i en pro del palestinisme transversal com a ideal de substitució de l’independentisme. ERC i Òmnium són col·laboracionistes i la CUP el gregaris de l’islamo-wokisme que es creu revolucionari.
Dissortadament, res en sortirà d’efectiu i creïble de les manifestacions de dissabte, independentment de l’assistència que apleguin.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!