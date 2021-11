Otras políticas ? espanyoles, islamo-gauchistes i banals

Aqueix matí, Mónica Oltra, Yolanda Díaz, Mónica García, Ada Colau i Fàtima Hammed Hossain, s’han reunit a València per a parlar de política espanyola, en un acte que contrasta amb el Pacte de Sant Sebastià de fa noranta-un anys, on tots eren homes, de diferents nacionalitats i aspiraven a restablir el règim republicà per l’Estat espanyol. Les dones aplegades avui ni han parlat de republicanisme, (ans al contrari han avalat l’islamisme que rebutja la laïcitat en detriment de les dones que se’n volen alliberar), ni han parlat altra llengua que la castellana (rebutjant la diversitat plurinacional dels pobles presoners del Regne d’Espanya) i han fet una exhibició de banalitat, (absència total de propostes concretes).

Després de l’atzucac de Podemos, la fallida de l’Spanish Revolution, el progressisme abstracte i contra-identitari (quan es tracta de la catalanitat) tracta de recrear un pol multipartidista on esperen incloure ERC, Bildu i BNG, per fer de satèl·lits del PSOE front al PP/Vox.

La realitat és que l’integrisme d’estat espanyol és transversal, elles incloses, i que en les qüestions “de estado”, el pacte entre PSOE i PP està assegurat com acabem de comprovar en la renovació dels magistrats del Tribunal Constitucional. Les úniques forces d’oposició al règim del 1939/1978 són les basades en les realitats nacionals que s’autoafirmen front a l’espanyolitat, com Izquierda Castellana, els nacionalistes asturs, els independentistes canaris i andalusos, i -evidentment- els catalans que no estan disposats a claudicar ni ajudar a reformar Espanya. Precisament, els que les politicastres que avui han fet teatre a l’Olympia de València detesten.