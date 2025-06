Operació Lleó Rampant

Les FDI ha denominat “Lleó Rampant” l’ofensiva contra Iran que ha estat una demostració excepcional d’intel·ligència i determinació en una guerra multidimensional moderna contra els genocides islamistes que volen exterminar l’estat-nació del poble jueu.

Els antisemites de tot color inverteixen la realitat acusant a Israel de ser l’agressor i els palestinistes han esdevingut immediatament defensors de la dictadura islàmica iraniana, com avui s’ha evidenciat a la manifestació convocada a Londres de la qual dona compte The Jerusalem Post: “Mass pro-Ayatollah rally in London turns violent, Israeli-Iranian counter-protest stands strong. The small pro-Israel and anti-regime counter-protest featured several hundred Israelis and Iranians, most of whom were flying Israeli or the Iranian diaspora flags.”