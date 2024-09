Operació Fletxes del Nord: comença l’ofensiva d’Israel contra Hesbol·là

Les Forces de Defensa d’Israel han denominat Operació Fletxes del Nord l’ofensiva contra Hesbol·là en resposta al llençament de míssils des del Líban a partir del proppassat 8 d’octubre en suport a la massacre perpetrada per Hamàs el dia anterior. Després d’haver contingut el gihadisme a Gaza mitjançant l’Operació Espases de Ferro, sense haver assolit la completa desfeta política i militar dels gihadistes palestins, la nova operació té com a objectiu forçar la retirada d’Hesbol·là més enllà del riu Litani i el seu desarmament tal com va acordar la Resolució 1.701 del Consell de Seguretat de l’ONU que va aturar la guerra del 2006.

Les Nacions Unides han desplegat inútilment la FINUL a la frontera israeliano-libanesa i ara bramen contra Israel per defensar-se i fer-la complir. Fa caure la cara de vergonya escoltar aqueixos dies els representants dels estats àrab-musulmans, França, Espanya i tots els totalitarismes que convergeixen en el palestinisme culpabilitzar Israel i exculpar Iran i els seus sicaris palestins. També Joe Biden fa pena veure’l demanar un alto-el-foc sense solució real al conflicte i impedint que Israel derroti els enemics que el volen exterminar, aqueixa política d’apaivagament sense dissuasió és la que permet a Iran assolir la bomba atòmica.

Israel lluita en solitari en aqueixa guerra existencial per la seva pròpia supervivència i la d’Occident, malgrat que la majoria d’estats occidentals li girin l’esquena, tal com resumeix Ives Mamou avui a Tribune Juive, aqueix és l’estat actual del conflicte:

Cela fait onze mois que le Hezbollah canonne le nord d’Israël en signe de solidarité avec le Hamas. Depuis onze mois, les Etats-Unis multiplient les voyages à Beyrouth dans l’espoir d’obtenir par la voie diplomatique un cesser le feu du Hezbollah. En vain. Apres onze mois d’attente, Israël a fait comprendre aux Etats-Unis que le temps de la négociation était révolu. L’épreuve de force avec le Hezbollah a commencé. L’issue de la guerre ne fait pas de doutes. L’affaire des bipeurs et des talkies montre qu’Israël s’est préparé de longue date à une confrontation et s’est donné les moyens de la gagner.

Du coup, on réalise que toute la stratégie du Hamas et aussi du Hezbollah reposait sur l’idée que les puissants alliés d’Israël allaient lui ligoter les mains.

1) Yahia Sinwar n’aurait jamais placé les Gazaouis en position de bouclier humain s’il n’avait pas eu la certitude que le monde occidental tout entier allait se dresser contre Israël, accusant les juifs de “génocide”. Tout plutôt que faire une égratignure au “peuple palestinien”. La pression mondiale a eu lieu, mais Israël n’a pas cédé.

2) L’Iran et le Hezbollah étaient persuadés que Washington ferait tout pour empêcher une guerre élargie à la veille des élections présidentielles américaines. Ils croyaient dur comme fer que Washington allait faire plier Israël et obtenir un cesser le feu à Gaza, ce qui leur aurait donné le beau rôle d’arrêter le bombardement quotidien du nord d’Israël.

3) Le Hamas et le Hezbollah fondaient aussi beaucoup d’espoir sur la gauche israélienne qui, sans aucun souci de l’intérêt national, cherchait à renverser Netanyahou, casser la coalition par tous les moyens possible et obtenir de nouvelles élections.

Le gouvernement n’a pas cédé, la coalition a tenu et le Hamas et le Hezbollah comprennent maintenant qu’ils sont dans la nasse. Soit ils encaissent une défaite, soit EUX réclament des négociations.

Il reste aussi la possibilité que l’Iran, les Houthis, les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak entrent dans la danse. Histoire de montrer que le Hezbollah n’est pas tout seul. Mais là, c’est une autre histoire…