Operació Espases de Ferro: treva a Gaza ? guerra contra Hesbol·là

Avui fa vuit mesos de la massacre de caràcter genocida perpetrada pels gihadistes palestins contra els jueus d’Israel. La resposta del Tsahal a Gaza ha forçat Hamàs a minvar les seves capacitats però no pas els seus propòsits: no accepten la proposta de treva a canvi dels ostatges presentada pel president dels EUA en nom d’Israel. Recomano la lectura d’aqueix article de Jennifer Teale, ahir a Yedioth Ahronoth: “History of international pressure proves appealing to Hamas for cease-fire won’t work”. Malgrat aqueixa veritat: “Le monde exhorte le Hamas à accepter l’accord, qui semble signaler un rejet probable”.

La realitat que els opinadors mediàtics nostrats -i occidentals d’arreu- no volen veure és que aqueix conflicte és propugnat per l’eix iranià per exterminar Israel amb una ofensiva multidimensional en els propers dos anys, com abans d’ahir va explicar l’ex-ministre Avigdor Liberman: “l’Iran « prépare une Shoah pour nous dans les deux prochaines années ». “Israël sera attaqué dans le but de le détruire sur plusieurs fronts avec des dizaines de milliers de missiles en même temps”.

L’aversió a copsar els termes reals del conflicte resulten de les dècades de percepció volgudament distorsionada que els europeus han adoptat: la no confrontació per principi, malgrat els enemics siguin clars en les seves intencions (això es pot comprovar també en les reaccions poruques davant l’agressió de Rússia contra Ucraïna). Si hi ha guerra, que no hi hagi ni vencedors ni vençuts (veure l’editorial d’avui a Le Monde, “Gaza : mettre fin à une guerre sans vainqueur“).

La mateixa equidistància apliquen els fiscals del TPI proposant ordres de detenció contra Netanyahu i Sinwar, o avui l’ONU enllistant al mateix temps Israel i Hamàs com a causants de víctimes infantils. La indeferenciació entre agressors i agredits, genocides i massacrats és una impostura moral que, a més, no atura la cruel dinàmica dels esdeveniments, només emboira i retarda la resposta autodefensiva dels objectius dels genocides. Com va escriure ahir Alexandra Laignel-Lavatine arran dels actes commemoratius del desembarcament aliat a Normandia fa 80 anys, la consciència de qui és l’enemic i què comporta fer la guerra s’ha difuminat per dècades de pacifisme abstracte i indefensió compasiva, estèril als ulls dels agressors.

Avui, als ulls dels ignorants creats pels antisionsites a les nostres universitats i tots els telegrafistes que reprodueixen acríticament les consignes dels palestins als nostres mitjans, els sionsites són els nazis i els gihadistes els combatents per la llibertat, quan només cal comprovar que a la Segona Guerra Mundial els jueus lliutaven contra els nazis i els palestins n’eren els aliats.

A Gaza no hi haurà treva perquè Hamàs no vol, i al Líban hi haurà guerra perquè Hesbol·là no ha parat de llençar atacs contra Israel des de fa vuit mesos per ajudar a Hamàs. Però TV3, Vilaweb, La Vanguardia acusaran Israel de ser l’agressor, incapaços de fer la distinció entre l’eix Iran-Rússia-Xina i les trinxeres del món lliure que són avui Ucraïna, Israel i Taiwan.