Operació Espases de Ferro: la supervivència d’Occident depèn de la victòria d’Israel

La guerra de l’eix iranià contra Israel entra en una fase decisiva en la qual l’estat-nació del poble jueu s’hi juga l’existència, però -com va dir Netanyahu davant els congressistes nordamericans- afronta la guerra amb voluntat de victòria. L’editorial d’ahir del Jerusalem Post descriu encertadament el moment crucial del combat: “Netanyahu is right, ‘challenging days are ahead’. Ultimately, we are all in this together and need to support one another as much as possible at this difficult time“.

Dissortadament, d’Occident estant molts governants i la majoria dels mitjans de comunicació eludeixen aqueixa realitat, s’incomoden davant la contundència amb la que les FDI lluiten, exculpen els gihadistes palestins dels seus propòsits genocides i ensorren els valors de les societats obertes occidentals. Dan Zamansky ho explicava ahir al Yediot Aharonot: “The free world is in an acute crisis, as shown by its reaction to terrorists’ deaths“.