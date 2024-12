Operació Ciutat Blanca: Israel contra Ansar Al·lah

“Ciutat blanca” és el nom que les FDI han donat a l’operació contra el moviment huti Ansar Al·lah (Partidaris de Déu) en resposta als atacs d’aqueixa milícia sostinguda per Iran d’ençà que va començar l’atac gihadista palestí contra Israel el 7 d’octubre de l’any passat.

La primera qüestió que cal plantejar-se és la manca de resposta contundent i efectiva dels EUA i altres estats occidentals contra les agressions dels hutis contra els vaixells que transiten pel mar Roig. L’analista de l’ISW Brian Carter publicava al respecte aqueix report el proppassat 22 de novembre: The Cost of Inaction in Yemen.

En segon lloc, l’acció de les FDI per si soles no pot acabar amb l’amenaça d’aqueix component de l’eix iranià, com reconeix abans d’ahir el redactor de The Times of Israel, Lazar Berman: “Contre les Houthis, Israël a besoin de partenaires pour vaincre cet ennemi lointain. Après des centaines de missiles tirés sur Israël, le Premier ministre affirme que les rebelles yéménites connaîtront le même sort que le Hamas et le Hezbollah ; jusqu’à présent, les campagnes saoudiennes et américaines n’ont pas dissuadé la force soutenue par l’Iran”. El Jerusalem Post, avui, complementa aqueixa percepció, The last man standing: Israeli official says Houthis ‘more technologically advanced than perceived’.

I, finalment, sobta la condescendència mediàtica occidental envers els hutis, obviant el caràcter genocida dels seus propòsits contra Israel i contra Occident com a civilització. Només The Times of Israel entrevista avui un imenita refugiat a l’estat jueu que descriu la naturalesa d’Ansar Al·lah: ‘Houthis are simply insane’. In Tel Aviv, Yemeni activist explains current conflict. Luai Ahmed fled Yemen for Sweden after rebels rose to power, becoming an activist against Islamic fundamentalism; after Oct. 7, he joined the social media fray against antisemitism”.