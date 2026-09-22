Onze de Setembre del 2026: el govern PSC (ERC-PSOE) en fallida i Sílvia Orriols “jueva de merda”

De la Diada d’enguany se’n poden fer moltes valoracions però aquestes tres em semblen les més rellevants:
D’una banda, la fallida multidimensional del Govern PSC(ERC-PSOE) a la Generalitat. Avui Josep Gisbert al Nacional escriu: “Només calia escoltar el missatge institucional de Salvador Illa amb motiu de l’Onze de Setembre per veure la capacitat que té l’actual president de la Generalitat d’igualar per baix el sostre de l’autogovern de Catalunya i d’obviar, d’acord amb aquesta lògica, tota aspiració nacional possible. De fet, ara que ha arribat a la meitat del mandat ell en podrà fer un balanç tan triomfalista com vulgui, però la realitat és que ja es pot dir sense temor a equivocar-se que l’exministre de Sanitat de Pedro Sánchez és, de lluny, no tan sols el pitjor president que ha tingut mai la Generalitat, sinó també el més espanyolista de tots.”
D’altra banda, la crida a combatre Aliança Catalana anant al fossar de les Moreres amb la bandera de Palestina i el discurs judeofòbic de manual per insultar Sílvia Orriols titllant-la de “jueva de merda”, es pot considerar un fracàs dels promotors de la brama. Malgrat que el fet hagi estat silenciat pels diaris del règim autonòmic, excepte E-Notícies: “Intenten agredir Sílvia Orriols al crit de ‘mala puta’ i ‘jueva de merda”.
Com va escriure Ramon Cotarelo el mateix 11 de setembre al seu blog Palinur:
“Li van dir “jueva de merda!” i així està documentat, no com aquell “mora de merda!” que la Najat-el-Driouech, la del mocador al cap, es va inventar fa un parell d’anys.
“Jueva de merda!” Ahir, a Catalunya. Són els oients d’Ustrell.
“Jueva de merda!” Com diuen els anglesos, let that sink in. Penseu-hi.
“Jueva de merda!” Un programa/pogrom.”
Finalment, l’augment considerable de la participació a les manifestacions independentistes, significativament amb força jovent, és un símptoma esperançador en vistes a capgirar la dinàmica claudicant posterior a l’1 d’Octubre del 2017. Sembla que els partits processistes volen cridar a la seva unitat sense canviar l’estratègia hispanocèntrica de gregaris del PSOE.
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