Onze de Setembre del 2025: el palestinisme substitueix l’independentisme

La Diada d’enguany es presenta encara més desnacionalitzada que la de l’any passat seguint la tendència encetada pel president Aragonès. El cartell oficial aprovat pel govern del president parla per si sol de la degradació institucionalitzada de la catalanitat.
Per si això fos poc, el palestinisme nostrat adopta aqueixa variant del totalitarisme on conflueixen totes les formes d’antisemitisme propugnant coma prioritària una causa abstracta i estèril que només respon a un projecte nacional fallit amb l’únic objectiu de destruir l’estat-nació del poble jueu. L’independentisme català incapaç d’alliberar la nació menysprea Israel per defensar-se sense adonar-se dels efectes autodestructius (morals, econòmics i polítics) que aqueixa opció racista i antidemocràtica condueix a la desestabilització interna de Catalunya.
