Onze de Setembre 2024: una Diada desnacionalitzada ?

L’Onze de Seteembre d’enguany es presenta oficialment d’una manera estranya, desnacionalitzada, obviant el conflicte secular de Catalunya per alliberar-se d’Espanya essent substituït per una barreja de wokisme post-nacional que tan agrada a ER i soflames contra l’extrema dreta amanides de palestinisme mític (i estèril) en lloc d’independentisme.

Tot plegat és un poti-poti que retrata la profunditat de la impostura, el sectarisme i la mediocritat dels dirigents que han dut el país a la fallida posterior a l’1 d’Octubre del 2017. Únicament, la Comissió Independentista que organitza l’acte polític del Fossar de les Moreres intenta trencar aqueixa dinàmica claudicant apel·lant a la unitat nacional per la independència.

Està per veure quin misstage vol llençar Aliança Catalana ara que és al bell mig de totes les invectives i se li obren també moltes oportunitats per desemmascarar els seus detractors que miren d’ocultar rere les crides contra la suposada extrema dreta les pròpies responsabilitats derivades de l’immigracionisme, el multiculturalisme contra-identitari (català) i el filo-islamisme, que són les veritables causes del creixement arreu d’Europa dels partits civilitzacionals.