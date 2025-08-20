Occident no vol guerres, y menys guanyar-les, per fer front als totalitarismes

No cal ser un geoestratega espavilat per observar la diferent mentalitat amb la qual els estats occidentals i els totalitaris encaren els conflictes multidimenssionals que els oposen. Putin considera la negociació de pau una mostra de debilitat inconcebible i no dubta a ensorrar Rússia abans de reconèixer que no pot vèncer Ucraïna. Al camp occidental prima l’autoculpabilització inculcada pel wokisme fins al punt que el mateix Donald Trump s’esforça per ser premiat amb el Nobel de la Pau. La resta de governants del món lliure -especialment els europeus- li retreuen el bel·lisme per més mesurat que sigui i el contraposen a Barack Obama, que va permetre el genocidi del règim d’Al-Assad contra el seu propi poble, i l’ocupació russa de Crimea.
Occident cerca l’apaivagament dels conflictes més que fer-hi front, en cap hom es planteja una victòria política i moral i aparenta ignorar que els totalitarismes estan en guerra contra Occident: de l’11 de setembre del 2001 al 7 d’octubre del 2023. Shmuel Trigano va vaticinar que Occident perdria la guerra contra els totalitarismes emergents perquè no és capaç de demostrar determinació i força moral, prefereixen sacrificar Israel que no pas fer front a les múltiples Gaza’s que coven al seu si. Dan Zamansky va arribar a una conclusió similar pel que fa a l’Iran. Com va observar Jacques Ehrenfreund: “Le retour de la guerre, les Juifs et la crise de l’histoire”, la culpabilització contra Israel per no rendir-se als propòsits genocides dels seus múltiples enemics enerva els europeus disposats a repetir un pacte de Munic 1938.
