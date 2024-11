Nexe nacional: pensar la nació des de l’esquerra ?

L’aparició recent del col·lectiu Nexe nacional és per si sol un bri d’esperança enmig de la fallida del “procés simulat”, com el defineix encertadament un dels seus prootors, Abel Riu. Volen ser un espai de reflexió per rellançar la construcció de la nació des de l’esquerra, però la mateixa declaració de principis que formulen reitera els errors de plantejament que han dut al declivi l’esquerra independentista.

Parteixen d’un diganòstic encertat de la situació actual: “El país viu un període d’emergència nacional. Arreu dels Països Catalans, la supervivència del nostre poble es troba en situació d’amenaça existencial. Ens enfrontem al procés d’imposició i substitució lingüística que promouen els estats espanyol i francès, el progressiu afebliment i dilució de la identitat catalana i la progressiva erosió dels vincles intracomunitaris que la defineixen i l’han dotat de resiliència durant els darrers segles.”

“Aquesta conjuntura històrica s’agreuja i s’accentua a causa de la desorientació política i la desmobilització social que ha provocat el fracàs del procés independentista iniciat amb la consulta d’Arenys de Munt el setembre de 2009. Els consensos del catalanisme pactista han col·lapsat perquè són irrealitzables sota el poder d’un Estat en què estan sotmesos a l’amenaça permanent i a la voluntat d’altri. L’independentisme majoritari de tipus liberal que ha liderat el darrer cicle polític no ha sabut copsar ni interpretar les lògiques de poder que operen en un Estat com l’espanyol. Tampoc imaginar, preveure ni acceptar el conflicte inevitable que es produiria en cas de secessió unilateral. Ni encara menys la conseqüent onada repressiva emparada per un nacionalisme espanyol promogut per l’Estat no només amb voluntat de venjança sinó d’anul·lació de lideratges i d’estroncament del relleu generacional militant. Massa sovint, l’independentisme d’esquerres s’ha vist influït per aquesta visió i arrossegat per les seves dinàmiques en pro de la construcció de majories àmplies per la causa de l’alliberament nacional.”

Però erren quan reiteren un supremacisme ideològic que s’ha demostrat irrealitzable per la incapacitat de materialitzar la transversalitat que des de l’esquerra proclamen: “Assumim que només partint de posicions d’esquerra nacional és possible abordar aquests reptes de forma transversal.”

Sobre la base de la recuperació de la llengua, la identitat i el nacionalisme la causa nacional catalana es pot rellançar brandant tres principis: a) el de la legitimitat històrica d’un poble que ha estat lliure, que ha estat ocupat per la força de les armes i que lluita per recuperar el seu estat, b) el de la democràcia que demana poder decidir el futur col·lectiu front a un ordre estatal que nega aqueix dret i c) el de la supervivència, és a dir, la independència com a única sortida viable a un règim arbitrari que discrimina sistemàticament els interessos econòmics, socials i les perspectives de prosperitat dels ciutadans dels Països Catalans. En el cas català manca un projecte de reconstrucció nacional que ha de ser necessàriament autocentrat, no el poden liderar els governs autonòmics i no pot estar subordinat a la reforma del sistema constitucional espanyol.

És necessària, una nova acumulació de forces en un bloc republicà d’alliberament nacional Per tal que això sigui possible cal la confluència de tres factors: un gruix d’emprenedors en l’àmbit socioeconòmic que vinculin la prosperitat personal a la nacional, un gruix d’intel·lectuals que tinguin ascendència moral sobre la col·lectivitat i uns agents polítics (partits, sindicats, entitats) amb voluntat i capacitat d’aplegar i liderar un projecte independentista creïble i viable. I que assumeixin aqueixa responsabilitat amb patriotisme, intel·ligència i coratge.

Només un replantejament estratègic total pot revitalitzar la causa nacional catalana situant la independència com a prioritat sense exclusions, és a dir, assumint la transversalitat ideològica que un objectiu històric com aqueix requereix. Per començar, cal reconèixer a Aliança Catalana com un component més del moviment i deixar d’estigmatitzar-la erròniament amb uns mètodes importats de la cancel cultura nordamericana. Els votants d’AC es concentren a les zones rurals majoritàriament catalanoparlants. Tancar els ulls davant els canvis demogràfics que estan convertint als catalans amb consciència nacional en una minoria i a sobre prescindir de tota iniciativa orientada a la reconstrucció social del país a partir de la catalanitat és situar Catalunya -i el conjunt dels Països Catalans- al límit existencial. Capgirar la tendència cap a l’extinció que atien els poders espanyol i francès requereix un plantejament que abasti el conjunt de territoris de la comunitat nacional catalana, superant el regionalisme que ha impregant les actuacions dels actors del “procés”. Catalanitat, identitat i llibertat van lligades i haver-ho negligit és la causa profunda de la fallida del “procés” menat pels partits que han tingut la responsabilitat de dirigir-lo.

Tant de bo l’obertura al diàleg que prediquen faci que Nexe Nacional sigui una iniciativa reeixida i innovadora, però entrevistar al primer número del seu butlletí, denominat “L’estat de la nació“, un personatge com Albert Botran que encarna els elements que han dut la CUP a la fallida no és una aposta congruent amb els seus propòsits fundacionals.