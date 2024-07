Netanyahu, Harris, Trump i el futur de les societats obertes occidentals

Ahir vaig seguir atentament el discurs del primer ministre d’Israel davant la reunió conjunta de Congrés i Senat dels EUA. Va ser contundent en tres punts essencials: Israel lluita en set front diàriament per defensar-se de l’eix iranià que cerca la destrucció de l’estat-nació del poble jueu, l’aliança entre Israel i els Estat Units d’Amèrica és de caràcter estratègic per a la supervivència de les societats obertes occidentals i, finalment, si hi ha voluntat de victòria guanyarem, va concloure.

L’analista Jonathan S. Tobin al Jewish News Syndicate assenyalava el contrats entre l’ambient a l’interior de la cambra parlamentària (molt favorable a Netanyahu) i els manifestants pro-palestins a l’extrior, il·lustrant la cruïlla de la societat nordamericana entre els qui comparteixen el plantejament del conflicte civilitzacionals i els que el defugen: “Were Americans listening to Netanyahu’s message? The contrast between the pro-Hamas mob outside the Capitol building and the prime minister’s address illustrated the stakes involved in the debate about Israel.

El mateix autor, complementa avui el seu parer amb aqueix altre article: Biden’s legacy is a world in flames. The reversion to Obama’s foreign policy and appeasement of Iran spawned an escalation of terrorism that endangers the West while killing Israelis”. La diferència entre Netanyahu i Obama, Biden i Harris és que el primer parla de guerra i victòria i els altres només de contenció, és a dir, cedeixen la iniciativa bêl·lica a l’eix Xina-Rússia-Iran i es limiten a contenir els fronts d’Israel, Ucraïna i Taiwan esperant una solució diplomàtica que els enemics no contemplen pas.

Avui, l’editorial del Jerusalem Post està dedicat a l’absència de la vicepresidenta Kamala Harris (i de molts electes demòcrates): “Kamala Harris’s absence from Netanyahu’s Congressional address: A bad start. Vice President Kamala Harris’s decision to skip Prime Minister Benjamin Netanyahu’s address to Congress for a convention raised questions about her stance on Israel amidst growing political tensions.

Pel que fa a un eventual segon mandat de Donald Trump, Ilan Alon escriu avui al Jerusalem Post: “Assessing the impact of a second Trump presidency on the US and Israel. A second Trump presidency could transform the American economy while bolstering Israel’s regional ties through expanded diplomacy. However, plenty of challenges could undermine this hope.”