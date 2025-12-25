Negacionisme antijueu en pro del palestinisme

Avui, el Jeruslem Post informa: “Sponsored Times Square billboard claims ‘Jesus is Palestinian,’ wishes a ‘Merry Christmas‘. Climate activist Greta Thunberg and social justice nonprofit Slow Factory also declared in a collaborative social media post on Wednesday that “Jesus was a Palestinian born under occupation.” A billboard in New York City’s Times Square declared that Jesus Christ was Palestinian ahead of Christmas, as pro-Palestinian groups continued their advocacy with Christmas messages this week. The American Arab Discrimination Committee, which paid for two billboards in the iconic NYC plaza, said that the billboards were an act of cultural resilience. “Jesus is Palestinian, Merry Christmas,” declared the first billboard, with the second displaying the Quranic verse recounting the birth of Jesus.
L‘historicidi contra el poble jueu no té límits, ni vergonya, nega la història per validar la causa palestina, com explica l’eminent historiador del judaisme Isaac Attia fa tres dies a Tribune Juive: “L’idéologie syncrétique du « palestinisme”, on convergeixen totes les formes d’antisemitisme i tots els totalitarismes. La impostura consisteix en desvincular a qualsevol preu i amb qualsevol argument la vinculació entre el poble jueu i el territori ancestral on parcialment s’ha restablert l’estat d’Israel, negant que els jueus en siguin la població autòctona, minoritzad al llarg dels segles per massacres i conversions forçoses, com explica Geroges Bensoussan.
Significativament, són nombrosos els casos de personalitats representatives de pobles autòctons d’arreu del món que reconeixen aqueixa condició als jueus en relació a la seva terra originària. Per exemple, el primer jutge membre de les nacions autòctones de l’actual Canada, Harry LaForme, va explicar a The Times of Israel el proppassat 9 de juliol, “pourquoi il considère l’État juif comme un triomphe autochtone et non comme une entreprise colonial“. El mateix diari, el 3 de novembre de l’any passat informava: “A Jérusalem, des dirigeants autochtones défendent le lien qui unit les juifs à leur terre. Ils sont des dizaines, venus du monde entier, pour dire leur solidarité avec Israël face à la guerre et réfuter le fait que l’État juif soit une entreprise coloniale”. L’Indigenous Embassy in Jerusalem (IEJ), té una seu permanent a la capital d’Israel. Estudiosos defensors dels pobles autòctons com Ryan Bellerose (a Metis indigenous rights activist from Paddle Prairie, Alberta, Canada, com ell mateix s’autodefineix) ha publicat fa tres anys un treball titulat significativament: “The Fundamental Irrationality of Palestinianism“.
El problema és que la història, com la veritat, no importa als ulls del fanatisme pro-palestí basat en la ignorància i la violència,
