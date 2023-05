Municipals 2023: restabliment de l’ordre espanyol a Catalunya

El previsible resultat de les eleccions municipals de diumenge vinent a Catalunya confirmaran l’ascens del PSC com a principal garant de l’ordre espanyol a Catalunya, un èxit més de l’operació d’estat menada per liquidar el procés independentista amb la complicitat explícita d’ER, implicita de Junts i l’estultícia de la CUP.

Ni la independència, ni la llengua catalana, ni l’espoli fiscal, ni la degradació de les infraestructures dels serveis públics estatals han tingut cap paper durant la campanya, reduïda a eslògans buits de contingut i projectes sense credibilitat. Com assenyala l’ANC, s’ha malbaratat vergonyosament la força i la voluntat dels votants dels partits falsament independentistes: “Balanç dels dos anys d’investidura del Govern Aragonès.

A pocs dies de complir-se dos anys del Pacte d’investidura del Govern de Catalunya amb el president Pere Aragonès al capdavant hem volgut fer balanç de l’evolució, o potser hauríem de dir involució, experimentada pel nostre govern en aquest període.

Ho fem ara, als dos anys, perquè just és el termini que es va posar el mateix president per sotmetre’s a una qüestió de confiança, en les seves pròpies paraules: “estic convençut i així ho hem convingut amb la CUP que és bo i sa que quan sigui president de la Generalitat em sotmeti a una qüestió de confiança a mitjan legislatura per avaluar-nos, per renovar l’acord i per reforçar l’estabilitat del Govern”, assegurava llavors.

La moció de confiança no s’ha presentat, i el president Aragonès no va respectar la paraula donada, no sotmetent-s’hi per iniciativa pròpia, incomplint els valors d’honestedat i honorabilitat. Al Parlament no hi haurà debat ni rendiment de comptes amb la ciutadania que els va votar, i és per això que des de l’Assemblea hem volgut fer aquest sa i bon exercici d’avaluació d’aquests dos anys de govern independentista.

L’acord de govern deixa ben clar en el preàmbul i la introducció les perspectives que s’obrien en l’inici de legislatura: El 14-F ha donat lloc a una victòria independentista sense precedents, amb el suport de més del 52% dels vots… aquest resultat ha de permetre al Govern i al Parlament aprofitar aquesta legislatura per materialitzar el mandat independentista del 52%. L’objectiu és aconseguir la independència de Catalunya i assolir la República Catalana”.

Aquests paràgrafs reflecteixen la voluntat amb què la ciutadania independentista va anar a votar el 14-F i, a priori, també la voluntat del Govern i el Parlament sorgit d’aquelles eleccions. Els partits signants de l’acord tenien el deure d’aprofitar l’oportunitat que els vam donar per exercir amb responsabilitat, força i contundència el mandat inequívoc d’assolir la independència, com així es reconeix pels mateixos signants.

En el mateix text de l’acord ja evidència que caldrà “un diàleg i negociació política per resoldre el conflicte amb l’Estat amb la voluntat de forçar l’Estat a assumir la realitat fins ara negada”. Un dels primers fronts estratègics que se’ns va presentar va ser la Taula de Diàleg, negociació i acord com eina per forçar l’Estat a assumir la voluntat de la ciutadania independentista del 52% de vots. A més, es comptava amb els resultats a les eleccions al Congreso de los diputados, element importantíssim de pressió sobre l’Estat per encarar amb garanties d’èxit la Taula, que havia de negociar la sortida de Catalunya del jou de l’Estat. La Taula ben aviat va quedar reduïda a una tauleta de diàleg, esquifida, sense cap mena de força ni exigències a l’Estat, una tauleta per fer el cafè mentre parlaven de les engrunes del pressupost estatal que ens tocarien en la repartició autonomista.

El Govern català ha deixat de parlar de negociació en termes d’autodeterminació, ha deixat de banda l’objectiu essencial d’aquesta legislatura: fer efectiva la independència. Des de l’Assemblea ens sembla evident que s’ha optat per donar suport al govern de l’Estat sense cap mena de pressió, confrontació ni exigències d’independència. S’ha malbaratat la força i voluntat de la ciutadania independentista, incomplint compromisos de legislatura.

Els incompliments no acaben aquí. Es passà de la reclamació d’una amnistia general per a totes les persones represaliades a demanar l’indult per a alguns dels polítics empresonats, rebaixant altre cop les expectatives i la posició de força, acceptant el jou de l’estat que ens oprimeix de fa segles i acceptant la invalidesa del eferèndum de l’1 d’Octubre.

Mentre uns eren indultats, altres independentistes eren encausats per la conselleria d’Interior. No només s’ha passat de la voluntat de confrontació a fer seguidisme, hem anat un pas més i directament s’està portant a terme un col·laboracionisme flagrant i del tot inadmissible. Un govern ha d’estar al costat de la ciutadania que governa, defensant-la dels atacs de l’estat repressor, en cap cas ha de situar-se ben a la vora del repressor i en contra de la gent que l’ha votat.

En aquest periple de renúncies, acataments i seguidisme amb l’Estat, es va proclamar com una gran gesta, un gran encert de negociació, la modificació del Codi penal espanyol, no ho oblidem, que eliminava els delicte de sedició però agreujava les penes i ampliava el concepte de desordres públics, un clar atac a les mobilitzacions ciutadanes. Aquest govern ha oblidat que precisament les mobilitzacions ciutadanes han estat i segur seran en el futur una eina clau per aconseguir la independència?

No creiem que ho hagin oblidat, senzillament les seus interessos i els dels seus votants han canviat radicalment. La darrera iniciativa per afrontar la implantació de la independència és ara l’Acord de claredat. Des de l’Assemblea ja ens vam manifestar al respecte, deixant ben clar que aquesta darrera iniciativa era fruit d’un govern mancat de lideratge independentista, amb una submissió absoluta a les indicacions i exigències del govern de l’Estat. Situats govern i oposició en la consecució dels seus objectius partidistes.

El Govern i el Parlament de Catalunya estan ara molt allunyats dels compromisos anunciats de culminar la independència, sense cap voluntat d’exercir amb responsabilitat, valentia i contundència la voluntat manifestada pel 52 % dels vots al Parlament, una victòria sense precedents com reconeixien, victòria ben malbaratada, venuda a preu de saldo a un estat que s’ha vist així enfortit, encoratjat i que ja s’atreveix a tot envers Catalunya.

Instal·lats en les proclames independentistes, paraules buides i sense coresponsabilitat en les actuacions, de moment aquests dos anys de legislatura, han estat el resultat d’un govern instal·lat en el frau democràtic, la covardia, el col·laboracionisme i la renúncia a aconseguir la llibertat del país que governen. L’Assemblea no acata, no es rendeix, lluita i lluitarà sempre per una Catalunya independent”.