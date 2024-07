Mont(illa)

Amb la investidura anunciada de Salvador Illa com a president de la Generalitat amb el suport d’ERC tornem a la situació del segon tripartit (2006-2010) quan José Montilla ho va ser amb els vots d’Esquerra després del referèndum autonòmic en el qual uns van votar sí i els altres no. Per tant, no som en una situació tan allunyada divuit anys després, amb un procés fallit “independentista” pel mig, el PSC és el mateix de sempre, però ERC és més falsa que mai. Sense principis, ni estratègia: ni unitat, ni unilateralitat, ni independència.

Com diu avui Toni Florido: els socialistes amb una sola jugada (mestra de veritat) es carregaran ERC (el pacte no aturarà el seu descrèdit irreversible com a referent independentista) i de retruc Puigdemont (que si torna serà a deshora i sense estratègia ni suport social per capgirar res, ho hauria d’haver fet abans de les eleccions com va anunciar).