Moldàvia, Geòrgia, Armènia…territoris perduts d’Occident ?

No cal ser un avesat analista especialitzat en geoestratègia per veure com l’expansió de la Rússia totalitària post-soviètica fa seus tres estats que, havent intentat escapar cap a Europa, no se’n surten per la impotència volguda de les elits occidentals que s’estimen més claudicar –com a Munic al 1938– que defensar la civilització que ha fet possible les actuals societats obertes occidentals.

Em ve a la memòria la crida d’André Glucksmann i Bernard-Henri Lévy demanant que l’OTAN acollís Geòrgia i Ucraïna per evitar l’agressió anunciada per Vladimir Putin, els governants de fa vint anys van menystenir-los displicentment fent creure que eren intel·lectuals vanitosos que no entenien de què anava el joc geopolític menat pels diplomàtics professionals. Només cal veure com es defensa el poble ucraïnès per copsar quanta raó tenien i quanta estultícia persisteix ara mateix, amb tot de veus assenyades demanant la claudicació infame davant el tzar tardocomunista.

Quina vergonya fan “experts” periodístics, com Rafael Poch, fent el paper de telegrafistes del règim de Putin, i tants d’altres com ell que infesten els mitjans nostrats abocant sense aturador impostures, infàmies i banalitats que contribueixen encara més a desorientar un poble sense nord, el català, en mans de polític mentiders i mesells en època de grans turbulències globals.