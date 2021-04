Manuel Valls de Gomis: “Precisant actituds”

Al butlletí del Front Nacional de Catalunya, “Parers”, corresponent al 10 d’abril del 1945, hi apareix un article signat “M. Valls”, titulat “Precisant actituds”, que cal atribuir a Manuel Valls de Gomis (Barcelona, 1914 – Perpinyà, 2002), un personatge rellevant del separatisme català pendent d’estudiar en tota la seva envergadura. Se’n coneixen pocs escrits, aqueix n’és un, i significatiu del seu pensament de patriota de pedra picada que es posiciona obertament a favor dels independentistes en la controvèrsia que els enfronta als legalistes, encapçalats per Josep Tarradellas, partidaris de limitar les reivindicacions nacionals catalanes al restabliment de l’Estatut d’Autonomia del 1932. Una disjuntiva força actual:

” La situació política actual i les posicions adoptades pels diferents grups i sectors catalans neguitegen a molts patriotes, en especial als que estroben a les presons a casa nostra. Hom es demana: “On és aquesta tan desitjada unitat catalana ? Perquè no s’ha aconseguit ?

Les raons són diverses. Pel que es refereix a nosaltres, un sector determinat ens acusa de manca de realisme i no vol comprendre altre unitat que aquella que consisteix a sumar-se a la seva política, fent renúncia de tot sentit o ideal. Nosaltres ens preguntem: Perquè volen que seguim la política que diuen realista, els partidaris del retorn a l’Estatut i a la Constitució espanyola del 1931 ? És que per ventura aquest sector ens pot assegurar el retorn a la legalitat que ells tan defensen ? Nosaltres creiem que no, i creiem a més, amb tota sinceritat, que no tenen cap més possibilitat per a fer triomfar llur política, que nosaltres no tinguem la nostra.

Deixem, però, de costat, les possibilitats, que són sempre qüestions de tàctica, per anar a una qüestió de fons que ens posem. Avui més que mai tothom és manté en les seves posicions i àdhuc hi ha gent que té un interés marcat a cercar situacions de fet, que divideixen els catalans i comprometen d’una manera evident la persona que, pel fet d’escaure-li per raó de les disposicions estatutàries, la Presidència de la Generalitat, podria ésser cridada a presidir aquesta unió.

La nostra posició és ben coneguda, i la nostra actuació també: no tan sols la nostra actuació posterior a l’alliberació de la França, sinó també la de la clandestinitat, i sobretot aquella portada a Catalunya mateix. Ningu pot negar que la joventut a Catalunya ha estat sacrificada. Ella que no és responsable de la política que s’ha seguit, malgrat això, ha pagat car. Guerra, exili, camps de concentració, etc…en una paraula, els millors anys de la joventut desfets. No és tot això un xic massa, pels que no han intervingut en la direcció de la cosa pública i que per tant són exempts de culpa ?

Quines raons tenen els que ens acusen de cofois, babaus, demagogs, joves, etc… pel fet de no voler seguir una política que ens ha conduït al desastre ? A les Corts de la República, vista la posició adoptada pel poble català, és votà una llei espanyola, dita “Estatut de Catalunya”, que atorgava als catalans unes determinades llibertats. Aquesta llei no ha donat cap solució definitiva al problema nacional de Catalunya i els catalans no tenen ara més que abans, una estabilitat en les institucions rectores, que els permeti esguardar al pervindre amb confiança. Tenint en compte aquesta evidència, perquè ens parlen de retorn a la legalitat i canten els elogis de les fórmules màgiques que ens han portat al desastre ? Què pretenen amb això ? Creuen que és possible que nosaltres ens sumem a una política que els nostres fills, al igual que els seus pares, estarn condemnats a una vida de guerra civil, a ésser perseguits, a l’exili i als camps de concentració ? No, això no és just i és il·lús pretendre que Catalunya es sumi a aquesta política.

Nosaltres volem una política assenyada que condueixi al nostre paaís pels camins d’una estabilitat que no ha existit mai i que posi el poble català a redós de tota discòrdia intestina amb altres nacionalitats peninsulars. És per això que treballem per una fórmula nova, és per això que estant animats d’idealisme i de patriotisme, propugnem una política que permeti una concòrdia entre pobles ibèrics i que a l’ensems dongui una solució als nostres problemes nacional i social, i ho volem, perquè creiem que mentre no hi hagi una solució conjunta d’aquests dos problemes, no hi haurà pau possible a la nostra terra. Deixem les fórmules que han fracassat, deixem les posicions de guerra civil, i anem a fer obra constructiva.

Nosaltres, som partidaris d’una solució confederal de les nacionalitats ibèriques que dongui els mateixos drets i deures a cada un dels estats confederats, que salvaguardi tota possibilitat de que es pugui prendre algun acord contra la voluntat de la nació o nacions afectades, i reconeixi i garantitzi a cada estat la possibilitat de solucionar, de la manera que cregui més escaient, els problemes socials, econòmics i polítics, que tan diferents es presenten a cada país, i permeti així una convivència entre pobles peninsulars.

Una tal solució seria la font més segura per assegurar el progrés de tots i Catalunya hi sortiria guanyant en estabilitat, essent les llibertats conquerides, més sòlides pel fet de situar-nos a tots en un pla d’igualtat. Altrament, la solució estatutària, pel sol fet d’ésser una posició d’excepció, posa en front de Catalunya altres països peninsulars. I si això és així, perquè desitjar la continuació d’un estat de coses que de fet porta agermanat una situació de guerra entre Catalunya i l’estat espanyol ?

Aquells que es diuen realistes, no creuen en els resultats pràctics de la nostra adhesió fàcilment a fórmules de convivència constructiva, més que no pas a fórmules d’excepció, car aquestes seran sempre vistes amb desconfiança ?

Es tracta, doncs, de decidir-se per una o altre solució: o la nostra, que ens deixaria la llibertat política i lliure joc d’organitzar-nos com més ens plagui d’acord amb la manera d’ésser que ens és pròpia, o la dels estatutistes, que defensen un règim d’excepció, perllonga una situació de guerra que no porta per Catalunya cap benefici i per tots en general és germen de disgregació.

Tenim confiança en el seny del nostre pible i creiem que, tant pensant en nosaltres mateixos com en les generacions futures, el poble català ferà decantar la balança que ens donarà el triomf.

Ara permeteu-nos que fem una crida al patriotisme de cada català. Reconeixem que la posició anomenada legalista és la més còmoda i fàcil de defensar: nosaltres teníem l’Estatut, no cal pensar gaire per dir-ho així, però pensant en patriota i sentint les inquietuds del nostre poble, no és millor abandonar posicions personals -que evidentment de reeixir farien plaer a algun polític- per a llençar-se a la defensa d’una solució de llibertat i convivència que permeti que la història ens jutji com a homes que han acomplert el seu deure contribuint a una millor organització que pot aportar un benestar a les generacions futures i una bella fi a la present.

Per Catalunya, per l’Humanitat, diem: Prou guerra, prou exili, prous camps de cocentració. Anem per a una obra constructiva que ens permeti de viure lliurement i digna.”