Manifest: «Nous, scientifiques et médecins du monde, nous opposons au boycott des universités et scientifiques israéliens»

Au travers de cette pétition, nous reconnaissons que les chercheurs et cliniciens israéliens promeuvent et soutiennent une vision positive pour une résolution pacifique du conflit au Moyen-Orient . Les universités et institutions médicales israéliennes accueillent des personnes sans distinction d’origine ou de religion. Beaucoup d’entre elles agissent en collaboration avec des groupes représentant à la fois les sociétés israélienne et palestinienne. Elles contribuent ainsi à faire du Moyen-Orient un lieu pacifique, basé sur une solution à deux États, où Israéliens et Palestiniens peuvent vivre côte à côte. Nous nous opposons donc fermement à un boycott des universités et des scientifiques israéliens , boycott qui nuit à leur action alors qu’ils ont justement besoin de tout notre soutien pour atteindre leur objectif. Ce boycott est tout à fait contre-productif dans la lutte pour la paix et la justice dans la région.