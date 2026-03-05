Jaume Renyer

per l'esquerra de la llibertat

5 de març de 2026
Cròniques d'una ocupació
L’operació Rugit del Lleó vista de Catalunya estant

L’operació militar de les FDI contra la República Islàmica d’Iran ha estat batejada “Rugit del Lleó” i, per ara, està essent una demostració excepcional de força, intel·ligència i determinació contra l’enemic i amb un suport social majoritari de la ciutadania israeliana.

Cap d’aqueixes consideracions és tinguda en compte pels polítics i mitjans nostrats que oculten el caràcter genocida del règim islamista i el perill existencial que representa pel poble jueu. Catalunya, dissortadament, és incapaç d’independitzar-se però gosa menysprear a Israel per defensar-se, abraçant un pacifisme abstracte i estèril que el culpa sistemàticament d’imperialista i s’embadaleix amb el palestinisme mític i el seu projecte d’estat fallit. Només Xavier Sala Martín i Hèctor López Bofill han alçat la veu fent costat als Estats Units apel·lant a una causa nacional catalana que ningú defensa internacionalment.

La probable caiguda de la dictadura iraniana serà una desfeta històrica de l’islamisme i tindrà uns efectes equiparables a la del mur de Berlín i el sovietisme, però per Catalunya serà una oportunitat perduda per situar-se al costat dels pobles que lluiten per la llibertat i contra els totalitarismes.

