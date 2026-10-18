“Lluites compartides”, actituds nihilistes, resultat caòtic per les societats obertes occidentals

Avui França està vivint els efectes devastadors de la convergència de “lluites compartides” de resultats caòtics ja que cap projecte constructiu s’albira d’entre les moltes causes al·legades pels manifestants. Brandant banderes palestines com si siguessin representatives d’alguna esperança universal, passejant personatges pèrfids com Greta Thunberg com si fossin capaços d’emetre algun missatge positiu, amb els islamo-gauchistes a l’avantguarda que malda per la destrucció del sistema democràtic europeu. L’asssalt als ajuntaments, a mitjans de comunicació, a símbols republicans com la Marianne, la crema de banderes dels Estats Units i Israel imitant les marxes de l’islamisme gihadista, tots els ingredients d’una guerra civil híbrida atiada també des dels totalitarismes extra-europeus són reunits.
Rere la gresca carnavalesca que acompanya sovint aqueixa mena de convocatòries hi ha una actitud nihilista, autodestructiva, no solament del patrimoni públic i privat, sinó dels valors democràtics sobre les quals s’han bastit dificultosament les societats obertes occidentals després de la Segona Guerra Mundial. No és només el cas de França, ahir també Itàlia va conèixer mobilitzacions similars, segons Il Corriere della Sera: “Milano, gli scontri in Duomo al corteo sul carovita in diretta | la manifestazione diventa guerriglia, bombe carta e barricate. Numerosi feriti, 50 in questura“. En menor mesura, Bèlgica i Holanda també han viscut actes vandàlics d’aqueix caire. A l’Estat espanyol les tanganes de carrer són promogudes des del mateix govern del PSOE i els seus gregaris, per això la violència és menor de moment.
La iniquitat de molts mandataris europeus, abdicant de la responsabilitat d’exercir l’autoritat per preservar els règims democràtics, han dut els estats euro-occidentals (inclós el Regne Unit) al caire de la fallida multidimensional. La desconstrucció sistemàtica i global impulsada pel wokisme i els intel·lectuals que el van precedir (Derrida, Foucault…) han deixat indefenses moralment les societats d’aquest àmbit sociocultural (no així els estats post-comunistes). Concretament la identitat nacional i l’estat-nació que la preserva han estat afeblides deliberadament per cedir a l’immigracionisme, al pseudopacifisme, a l’anticapitalisme estèril, a l’antisemitisme sovint rere la màscara dels drets humans i del progressisme abstracte. Capgirar aqueixa tendència suicïda costarà temps i sacrificis inimaginables fa pocs anys car no s’entrelluca dirigents i projectes polítics capaços d’assumir aquesta responsabilitat civiitzacional.
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