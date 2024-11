Llibertat per Boualem Sansal, lliurepensador algerià detingut pel règim islamista

Boualem Sansal, ( 1949, Theniet El Had), és un escriptor algerià que critica obertament el règim islamista que imperia al seu país de la independència ençà, i globalment el totalitarisme islàmic. Des de dissabte passat és en poder de la policia de la dictadura per motius desconeguts. Segons Le Figaro d’avui mateix: “l’agence de presse algérienne confirme l’arrestation de l’écrivain et étrille la «France Macronito-sioniste».

Avui mateix Tribune Juive publica un manifest signat per personalitats franceses reclamant el seu alliberament: “Liberté pour Boualem Sansal! Appel aux Autorités politiques et judiciaires d’Algérie et Appel au Président de la République française Emmanuel Macron“.

Boualem Sansal, l’un des plus grands écrivains franco-algériens d’aujourd’hui, intellectuel de haute volée et l’une des consciences critiques les plus éclairées au sein du monde moderne et contemporain, a été arrêté manu militari, puis emprisonné, ce samedi 16 novembre 2024, à l’aéroport d’Alger alors qu’il rentrait d’un voyage en France.

Cette arrestation de l’un des humanistes les plus admirables, dont l’œuvre tout autant que la pensée témoignent, par l’immense qualité des valeurs morales qu’elles défendent avec courage, lucidité et constance, d’une rare élévation d’âme, est, à nos yeux, aussi incompréhensible qu’inacceptable. Nous condamnons donc fermement, sans ambages ni ambiguïté, cette arrestation arbitraire, indigne et injustifiée !

UN INLASSABLE DÉFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA FEMME

Le cher Boualem Sansal, ardent défenseur des Droits de l’Homme et de la Femme, n’a de cesse, en effet, de promouvoir des principes, théoriquement universels, aussi essentiels, pour la paix dans le monde comme pour le progrès de la civilisation, que la liberté de parole, la justice, la tolérance, la laïcité, la démocratie, le débat d’idées.

Ainsi est-ce le prestigieux Siècle des Lumières en sa plus haute et noble expression, au premier rang duquel émergent des esprits aussi éminents que Voltaire, Diderot, Condorcet ou Montesquieu, autant d’illustres fils de la République Française, qui inspire, dans ses écrits comme dans ses engagements, Boualem Sansal, dont le seul crime est donc d’être, nanti des qualités qui lui sont propres pour cette double culture (la France et l’Algérie) qu’il représente avec autant de brio, un libre-penseur, contre toute dérive sectaire, croyance obscurantiste, manichéisme politico-idéologique, tentation totalitaire ou terrorisme islamiste.

UN COMBAT POUR LA LIBERTÉ, LA TOLÉRANCE, LA DÉMOCRATIE, LA PAIX DANS LE MONDE ET LE PROGRÈS DE LA CIVILISATION

C’est pourquoi, nous, signataires du présent appel, demandons instamment, la libération urgente et immédiate, toutes affaires cessantes, de ce bel et grand esprit, en plus d’être l’une des plumes les plus fines et ciselées de la langue française, qu’est Boualem Sansal.

Son combat, toujours intelligent, fin et nuancé, respectueux des opinions d’autrui, pour la liberté – liberté de pensée et de parole, d’expression et de création – est aussi notre combat, au nom de la démocratie, et pour les imprescriptibles, inaliénables droits humains !

SIGNATAIRES :

DANIEL SALVATORE SCHIFFER : philosophe, écrivain, directeur des ouvrages collectifs « Penser Salman Rushdie » et « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube), « L’humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir ». (Editions du Cerf).

MARC ALPOZZO : philosophe, essayiste.

ELISABETH BADINTER : philosophe

DOMINIQUE BAQUÉ : philosophe, critique d’art.

FLORENCE BELKACEM : écrivaine, journaliste.

FLORENCE BERGEAUD-BLACKLER : essayiste, docteur en anthropologie (HDR), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

VERONIQUE BERGEN : philosophe, écrivaine.

ANDRE BONET : secrétaire général du Prix Méditerranée.

MARIE-JO BONNET : historienne, écrivaine.

SARAH CATTAN : directrice de « Tribune Juive ».

HASSEN CHALGHOUMI : président de la Conférence des Imams de France.

ELIE CHOURAQUI : cinéaste, réalisateur.

DANIEL COHN-BENDIT : politologue, ancien député européen.

ALEXANDRE DEL VALLE : géopolitologue, essayiste.

NADINE DEWIT : artiste peintre.

JEAN-PHILIPPE DOMECQ : romancier.

Jean-Marie Rouart : écrivain, membre de l’Académie Française.

EMMANUEL DUPUY : président de l’Institut pour la Prospective t la Sécurité en Europe (IPSE).

LUC FERRY : philosophe, ancien Ministre français de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

RENEE FREGOSI : philosophe, politologue.

FRANCOIS KASBI : écrivain, journaliste.

ARNO KLARSFELD : avocat.

NATHALIE KRIKORIAN-DURONSOY : historienne, philosophe.

BERENICE LEVET : philosophe, essayiste.

EDGAR MORIN : sociologue, philosophe.

BRUNO MOYSAN : musicologue.

ERIC NAULLEAU : écrivain, essayiste.

YVES NAMUR : Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique.

FRANCOISE NORE : linguiste.

MICHAEL PRAZAN : cinéaste.

ROBERT REDEKER : philosophe.

PIERRE-YVES ROUGEYRON : essayiste, président du Cercle Aristote, directeur de la revue « Perspectives Libres ».

ROMARIC SANGARS : écrivain.

DOMINIQUE SCHNAPPER : sociologue.

JACQUES SOJCHER : philosophe, écrivain.

ANNIE SUGIER : présidente de la Ligue du Droit International des Femmes (LDIF), association créée par Simone de Beauvoir.

PIERRE-ANDRE TAGUIEFF : philosophe, politiste, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

VALERIE TRIERWEILER : journaliste, écrivaine.

ALAIN VIRCONDELET : écrivain, essayiste, biographe d’Albert Camus, Marguerite Duras et Antoine de Saint-Exupéry.

OLIVIER WEBER : écrivain, Prix du Livre Européen et Méditerranéen, président du Prix Joseph Kessel.

JEAN-CLAUDE ZYLBERSTEIN : avocat, éditeur, écrivain.