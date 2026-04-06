L’integrisme d’estat francès confrontat a l’emergència de les identitats autòctones

L’integrisme d’estat francès ha forjat a sang i a foc un estat-nació d’ençà la Revolució de 1789 que fins ara ha neutralitzat els intents legislatius per reconèixer la diversitat lingüística i política de les nacions pre-existents, totalment o parcialment assimilades. Des de Còrsega, Alsàcia, Bretanya, Occitània i també de la Catalunya Nord diverses iniciatives malden per esquerdar l’uniformisme multidimenional tot aixecant la resistència dogmàtica dels guardians del jacobinisme.

En un ja llunyà 15 de gener del 2020 el geògraf Laurent Chalard publicà a Le Figaro un article titulat: «L’affaiblissement de l’identité nationale, terreau d’un nouveau régionalisme français», on oferia una interpretació positiva d’aqueix fenomen identitari: “le renouveau du régionalisme en France se fonde sur un rejet d’une identité européenne artificielle et sur le recul de l’État-Nation. Pourtant cette renaissance culturelle locale peut renforcer à terme l’identité nationale.

“Depuis quelques années se constate, sur l’ensemble du continent européen, une montée du «régionalisme», entendue comme le renforcement des identités culturelles et de l’autonomie politique des territoires infranationaux, qui, dans ses expressions les plus abouties, conduit à des tentations sécessionnistes, comme c’est le cas pour la Catalogne vis-à-vis de l’Espagne ou pour l’Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. Pendant longtemps, la France a paru relativement préservée de ces évolutions du fait d’un fort centralisme étatique et de la puissance du sentiment national, inscrit dans une longue histoire et un récit identitaire partagé. Pourtant, plusieurs signaux faibles, comme l’exemple anecdotique mais significatif du récent succès de l’émoji du drapeau breton sur Twitter, semblent indiquer que la France est désormais concernée par le phénomène, même s’il ne prend pas (encore?) la même ampleur que chez certains de nos voisins.

En effet, dans un contexte européen d’affaissement du modèle de l’État-nation, l’identité nationale héritée est souvent mise à mal, quand elle n’est pas tout simplement remise en cause. Elle apparaît concurrencée par le haut par une identité européenne multiculturelle qui dilue les spécificités nationales, à laquelle adhère une large partie des élites intellectuelles et économiques «nomades» de l’Union, symbolisée, par exemple, par le nombre de comptes Twitter français affichant le mot-dièse proeuropéen «FBPE», acronyme de l’anglicisme «FollowBackProEU». Parallèlement, l’identité nationale est aussi rognée par le bas avec le renforcement des identités régionales, qui ont tendance à devenir les seules à proposer un récit de type national ancré dans l’histoire et le territoire, séduisant plutôt les classes populaires moins mobiles à la recherche de repères dans une société multiculturelle qu’elles perçoivent comme «subie» et non «choisie». Cette distinction entre la tendance à une identification européenne des catégories sociales intellectuelles supérieures et à une identification régionale des catégories populaires recouvre celle faite par l’essayiste britannique David Goodhart entre les «Partout» et les «Quelque-part».

Le recul de l’État-nation se traduit aussi par un développement du fait régionaliste en France, mais uniquement dans les territoires qui ont su conserver un minimum d’identité, c’est-à-dire essentiellement ceux périphériques par rapport au cœur du pays, le Bassin Parisien, non concerné car Paris a cannibalisé les régions voisines. C’est en Corse que le processus est le plus poussé, avec les scores de plus en plus élevés des autonomistes aux scrutins électoraux et avec les revendications culturelles de type identitaire les plus fortes, témoignant d’une réaction souverainiste de la population locale face à la mondialisation et au multiculturalisme, comme l’a montré le géographe Joseph Martinetti en 2018 dans un article de la revue Hérodote. Dans les autres régions, l’affirmation identitaire se traduit, suivant les cas, soit dans le champ politique, soit dans le champ culturel. Sur le premier plan, c’est l’Alsace qui mène la danse, puisque, suite à son intégration forcée dans une région Grand Est sans fondement logique si ce n’est de se situer à l’est de la capitale, les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont décidé de fusionner pour créer une collectivité européenne d’Alsace qui verra le jour le 1° janvier 2021. Cette nouvelle entité administrative a pour objectif inavoué de reconstituer à terme l’ancienne région d’Alsace. Ailleurs, en Bretagne, au Pays basque, en Roussillon et plus globalement en Occitanie, en Savoie, c’est plutôt sur le plan culturel que le régionalisme s’affirme, que ce soit à travers la multiplication des panneaux de signalisation bilingues, le développement des études et des manifestations régionalistes (ouvrages, librairies, festivals, conférences…), les tentatives de sauvetage des langues minoritaires à travers leur enseignement dans les écoles, l’expression de plus en plus vive de l’identité locale par les élus…

Cependant, si le renouveau régionaliste est une conséquence de l’affaiblissement de l’identité nationale française, répondant fortement à une quête de recherche de ses racines, qui s’appuie sur une réécriture partielle de l’histoire visant à construire un discours régional différent du discours national, il n’en demeure pas moins que les logiques suivies ne sont pas partout les mêmes. Dans certains cas, comme en Corse ou en Alsace, le mouvement est foncièrement souverainiste, apparaissant plus comme un rejet du multiculturalisme consécutif de l’immigration internationale, alors que dans d’autres cas, comme en Bretagne ou au Pays basque, c’est plutôt l’inverse, le multiculturalisme qui se développe au niveau national permettant une réaffirmation des spécificités régionales au nom justement de la diversité culturelle de la Nation. Cette différence se constate aussi à l’échelle de l’Europe, opposant, par exemple, le mouvement indépendantiste catalan en Espagne très favorable à l’immigration à celui flamand, qui s’inscrit largement dans une logique xénophobe.

Il s’ensuit qu’il serait trop simpliste de conclure que le «régionalisme» est uniquement un phénomène «négatif» de repli identitaire, constituant un danger pour l’identité nationale. Dans les faits, la situation est plus complexe. Si le renouveau régionaliste est bien une conséquence du déclin de l’État-Nation, il peut être cependant pleinement envisagé que la renaissance culturelle locale puisse, dans un second temps, conduire à un renouveau de l’identité nationale s’appuyant sur ce qui fait sens pour l’ensemble des habitants de notre pays. En conséquence, plutôt que de vouloir contrer à tout prix le mouvement, à travers la tentation d’une identification du «régionalisme» au «populisme», il serait beaucoup plus pertinent que l’État français l’accompagne, pour éviter les éventuelles tentations sécessionnistes, et en tire des leçons pour son propre compte concernant les éléments à mettre en avant pour relancer l’adhésion à un projet national. Dans ce cadre, deux grands enseignements émergent. Le déni, très à la mode, de l’histoire, de la langue, des traditions culturelles et des «héros» du passé, aussi imparfaits soient-ils, ne constitue pas la solution au problème, tandis que l’existence d’une forte identité locale n’est nullement forcément synonyme de fermeture à l’autre.

Géraldine Chavrier respon des de les pàgines de Le Figaro un article del proppassat 4 d’abril de Jean-Michel Blanquer i Benjamin Morel que s’inquietaven arran d’un nou estatut particular que podria obtenir la col·lectivitat d’Alsàcia: «Une proposition de loi alsacienne pour le bien de la France»: réponse à ceux qui dénoncent une «dérive différentialiste». Avui

Lorsque l’Alsace a voulu redevenir Alsace, la feuille de route qu’elle m’a fixée était claire : trouver une solution respectueuse du droit. La tonalité de la tribune signée par Jean-Michel Blanquer et Benjamin Morel, intitulée « Corse, Alsace, le différentialisme contre la France », publiée le 4 avril dans Le Figaro pour attaquer une proposition de loi discutée à l’Assemblée le 6, a donc de quoi surprendre.

Je me tiens généralement éloignée des besognes politiques mais, avec l’autorisation de la collectivité européenne d’Alsace, je vais exceptionnellement répondre à ce jeu d’influence d’un vote pour rétablir le droit, ignoré par ces auteurs.

Cette tribune veut faire croire qu’appliquer la Constitution constitue une dérive vers le « différentialisme », barbarisme emprunté à l’Espagne. Or, il s‘avère que la question de la prise en compte de la différence au sein de notre État unitaire a été résolue par la loi dès 1975, et par le Conseil constitutionnel dès le 25 février 1982.

Les archives des délibérations des membres du Conseil ne démontrent d’ailleurs aucune inquiétude semblable à celle des deux auteurs. Ils ont ainsi constaté que les articles relatifs à l’Outre-mer n’épuisaient pas la question de l’adaptation du droit aux différences, et qu’il « n’en résulte pas que le législateur n’a pas la possibilité d’instituer des régimes particuliers en faveur d’une ou plusieurs collectivités territoriales de la métropole » (Séance du 24/02/1982). Le juge constitutionnel a donc validé le statut de la Corse, en le replaçant dans une continuité historique : la Constitution « n’exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu’une unité ; que telle a été l’interprétation retenue par le législateur lorsque, en métropole, il a donné un statut particulier à la ville de Paris et, outre-mer, il a créé la collectivité territoriale de Mayotte ».

Quelques mois plus tard, la prise en compte de la différence a été de nouveau interrogée par l’Outre-mer, et les débats ont alors fait référence à l’Alsace !

Ainsi, dans ses observations, le secrétaire général du gouvernement expliquait, sans être contredit par le Conseil : « Le but des auteurs de la Constitution a été de permettre l’évolution de l’organisation. De telles évolutions existaient déjà en 1958, notamment les variations des règles électorales ou de celles relatives à la tutelle budgétaire, en fonction de la dimension des communes, ou pour le maintien de spécificités historiques et politiques, (dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Seine et Paris en particulier). Mais les auteurs de la Constitution ont voulu permettre une diversification plus profonde par la création de collectivités entièrement nouvelle quand cela était nécessaire. » (Séance du 2/12/1982, Déc. n°82-147 DC). La censure n’a alors été justifiée qu’en raison du principe d’assimilation de « l’organisation » des régions d’outre-mer avec la métropole qui existait encore.

Créer une collectivité à statut particulier n’a jamais été un problème que pour ceux qui préfèrent avancer des arguments idéologiques, à quelques jours du vote d’une proposition de loi, accusant les autres de leurs propres turpitudes clientélistes.

Le peuple souverain en a même fait une priorité pour des raisons de bonne gestion publique avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, Organisation décentralisée de la République. Or, l’Alsace veut précisément simplifier le millefeuille institutionnel sur son territoire pour réaliser des économies évaluées à plusieurs millions d’euros, tout en revenant sur le démantèlement d’une Alsace qui n’était qu’une région française heureuse de l’être.

L’article 72 de la Constitution a ainsi été modifié en 2003 pour permettre de créer une nouvelle catégorie de collectivités, « par la fusion d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ». Il peut s’agir de fusionner un département avec une intercommunalité, comme l’a fait la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, sans que l’on soupçonne « les gones » de fragmenter la République. Il peut s’agir, encore, de fusionner des départements et une région en une collectivité unique, ce que souhaite réaliser la collectivité européenne d’Alsace (et il ne vous échappera pas, par son nom, qu’une loi de 2019 l’a déjà différenciée sans explosion de l’identité nationale !)

En effet, l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 16/12/2010, dispose qu’« Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibération concordante de leur assemblée délibérante, demander à fusionner en une collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. ». La proposition de loi accusée de dérive identitaire n’est ainsi que l’adaptation de cette possibilité aux départements des régions fusionnées.

L’ancien premier ministre, F. Bayrou, avait mentionné la souffrance de certains territoires à la suite de la fusion autoritaire des régions en 2015. C’est le cas de l’Alsace. Il s’avère que, plutôt que demander une défusion qui ne serait que défaire l’action publique à un moment où la crise économique nécessite d’aller de l’avant, l’Alsace propose de permettre aux départements qui souhaitent revenir à leurs anciennes frontières de le faire avec responsabilité, en devenant collectivité unique. Source d’économies et de bonne gestion par la simplification du millefeuille, la loi ne permettra à l’Alsace que de revenir à ce qu’elle a été, sans danger pour la nation. L’article 2 évoquant le statut alsacien, ajouté à ma proposition de texte, qui créait d’ailleurs un II à l’article L.4124-1 précité, afin de démontrer qu’il ne s’agissait que d’un aménagement technique au profit des départements rattachés à une nouvelle région, est superfétatoire.