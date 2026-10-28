L’immigracionisme nostrat, una perversió moral i política nihilista

L’eminent politòleg francès Pierre-André Taguieff va definir l’immigracionisme com una creença ideològica segons la qual la immigració és un procés ineluctable i intrínsecament positiu per a les societats d’acollida occidentals que es veuen rejuvenides i així poden mantenir el nivell de benestar assolit a les darreres dècades.
L’esquerra europea ha assumit la panòplia de cabòries del wokisme nordamericà que culpa la civilització occidental dels mals de la humanitat contemporània i cerca un estadi superador de la modernitat prèvia purga del racisme, el colonialisme, el feixisme i, en definitiva, el capitalisme que hi creuen associat. L’immigracionisme forma part d’aqueix aiguabarreig ideològic de «bones intencions » característic del supremacisme moral progressista que adopta la forma d’antiracisme moral, compassiu envers tot nouvingut víctima dels mals de l’imperialisme occidental el qual cal acollir de manera incondicional. Tota discrepància amb aquest plantejament és automàticament qualificat com a racista, xenòfob i assimilat a la nebulosa estigmatització d’extrema dreta. En canvi, tota declaració en favor de la substitució demogràfica de les identitats autòctones dels pobles europeus és proclamada pels dirigents de l’esquerra immigracionista (Irene Montero, Jean-Luc Mélechon) com un avenç cap a la germanor universal via un quimèric mestissatge igualitari.
Sense necessitat d’elaboració intel·lectual de Catalunya estant, l’immigracionisme ha estat adoptat amb èxit a Catalunya a partir de l’any 2000, quan se’n fa l’apòstol Arcadi Oliveres amb el lema “papers per a tothom”, alhora que es denigra Herbert Barrera reduint-lo a símbol del racisme català. Des d’aleshores ençà la immigració és un tema tabú, inqüestionable, amb la connivència de partits i mitjans de comunicació addictes malgrat que els efectes desestabilitzadors per a Catalunya causats per l’arribada massiva de nouvinguts( un milió en pocs anys) són evidents en tots els àmbits, des de l’ensenyament a l’habitatge passant per la seguretat pública. Les proporcions de la immigració ilimitada a Catalunya són úniques a Europa, com la de l’espoli econòmic, ambdós fenòmens causats deliberadament pel poder espanyol (el legal i el fàctic) han estat silenciats durant el “procés independentista” pels partits que se’n deien promotors. La campanya “Casa nostra és casa vostra” n’és la mostra més patent d’aquesta irresponsabilitat col·lectiva, quan les institucions catalanes no tenen competències en aquesta matèria i no poden definir quin model i quin límits ha de tenir l’acollida de nouvinguts.
L’autoinculpació autòctona de tota maltempsada causada per immigrants (des de les okupacions de propietats privades al Blocus Barcelona, passant pels gihadistes de Ripoll) és un símptoma d’un transtorn de la mentalitat col·lectiva causat per l’hegemonia ideològica del progressisme abstracte i banal a Catalunya des de fa dècades. El neoxarneguisme, el lerrouxisme progre, l’islamofília, la predisposició a esdevenir dhimmis a l’avançada, són senyals d’aquesta impotència volguda i esperit mesell que impideix qualsevol que prosperin projecte de llibertat i prosperitat nacionalment autocentrats. El resultat és que hom avantposa qualsevol causa forània (palestinisme, pacifisme, antisionisme) a la pròpia supervivència de la catalana, en situació límit existencial. El gruix de la població d’identitat catalana ha de ser l’element majoritari i cohesionador de la societat multicultural actual si volem persistir com a poble, això no és xenofòbia, és tenir instint vital.
L’immigracionisme ha de ser combatut argumentadament, Josep Sala i Xavier Roig són dues excepcions en un subsistema mediàtic obscurantista i mediocre com el nostrat, abocat a les unanimitats consensuades sobre la base de la ignorància volguda de la realitat. Fins i tot personatges que es proclamen a favor de la vida en totes les seves dimensions, com el poeta Biel Mesquida, en la glossa que va recitar en l’acte inaugural de la 44a Setmana del Llibre en Català el proppassat setembre, proclamen el seu nihilisme displicent en dir:
“La literatura serveix per a dir que per la merda racista i insolidària de país que ens està quedant, benvinguda sia la substitució demogràfica. Ja fa tard!
La literatura recull i fa viure tots els llenguatges possibles en una mena de polifonia on cap pot imposar-se de manera autoritària.
Espai-temps d’hospitalitat és la literatura. Casa oberta als migrants, als desvalguts, als qui necessiten asil; alçau-vos, damnats de la terra!”.
En la mateixa línia s’expressà l’escriptor Pol Guasch en rebre aqueix mes el Premi nacional de cultura: “Els enemics no són els manifestants que cremaran els contenidors que facin falta”. Ara deu estar encantat amb els saquejadors del Blocus Barcelona.
Amb referents com aquestos, entre molts altres, la identitat catalana té els dies comptats.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!