L’estranya predilecció de Vilaweb pel raper Morad

Fa temps que estic allunyat de la línia informativa i editorial de Vilaweb, però m’hi mantinc subscrit només pel fet que des de fa disset anys hi tinc obert el bloc personal d’opinió “Per l’esquerra de la llibertat“. Esporàdicament hi faig un cop d’ull, i malgrat aqueixa distància preventiva, quan hi entro em trobo sovint amb informacions sobredimensionades (la deslegitimació d’Israel és norma de la casa) que contrasten amb silencis punyents (com l’ocultació sistemàtica del fenomen gihadista a Catalunya).

Avui, i no és el primer cop, trobo com a notícia que escauria catalogar dins dels fets diversos que “El raper Morad torna a ingressar a la presó perquè el jutge li ha revocat el tercer grau”.

“El raper Morad ha ingressat una altra vegada a la presó. El jutjat de vigilància penitenciària li ha revocat el tercer grau i ha acceptat una petició de la fiscalia que s’oposava al règim obert. L’artista recorrerà contra la decisió.

Morad, que va ingressar de manera voluntària a Brians 2 per a complir una condemna de sis mesos per un delicte de trànsit, va rebre el tercer grau i va poder sortir-ne a complir-la en règim de semi-llibertat.

El raper de l’Hospitalet de Llobregat ha tingut uns quants episodis d’enfrontament amb la policia i la justícia per qüestions relacionades amb la circulació. De fet, ha estat detingut per no respondre a les citacions judicials per delictes contra la seguretat del trànsit i també per conduir sense carnet.

A final de febrer, va acceptar una pena de dos anys de presó pels incidents ocorreguts durant l’enregistrament d’un videoclip l’any 2021 a l’Hospitalet. Aquella vegada, s’enfrontava a set anys de presó per incitació a desordres públics i atemptat agreujat amb instrument perillós. La fiscalia i l’advocat de Morad van arribar a un acord de conformitat”.

No trobo cap element significatiu en aqueixa crònica judicial que mereixi un tractament destacat. Potser seria interessant analitzar la trajectòria i l’actitud d’aqueix personatge Morad El Khattouti El Horami, (L’Hospitalet de Llobregat, 1999), com a exponent d’una generació de joves nascuts a Catalunya però que només s’identifiquen com a marroquís. Però no veig en les cròniques que li dedica Vilaweb cap reflexió en aqueixa direcció. Tampoc cap referència a la seva actitud envers rapers represaliats per motius polítics com Pablo Hasel i Valtonyc: “La crítica de Morad a Valtonyc y Pablo Hasel: “No se merecen la cárcel por unas letras, pero sabían que era ilegal”. El rapero Morad habló con Jordi Évole sobre casos como los de Pablo Hasel y Valtonyc y dio su opinión sobre los límites de la libertad de expresión” (La Sexta, 22 de febrer del 2022).

La predilecció informativa de Vilaweb envers aqueix personatge la trobo inexplicable, com tantes altres fílies mediàtiques d’aqueix diari que diu aspirar a projectar la catalanitat periodística arreu del món.