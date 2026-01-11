L’esquerra i la realitat

Ara ha fet vint anys de l’aparició de l’assaig “La independència i la realitat” (Nova Editorial Moll, 2005), de l’escriptor i jurista Hèctor López Bofill que va causar un cert impacte en les aigües tèbies de l’independentisme. Combinant amb brillantor el rigor jurídic, l’objectivitat del discurs i l’audàcia dels plantejaments pretenia destruir els llocs comuns que pesen sobre la idea de la independència de Catalunya i la fan aparèixer com una quimera irrealitzable. Malgrat l’esforç intel·lectual de l’autor el procés independentista (2012-2017) ha estat fallit i presentat pels seus aparents dirigents com una desfeta en lloc d’una victòria excepcional -però limitada- a la sola jornada de l’1 d’octubre del 2017.
Una de les derivades del post-procés és l’esberlament de la ficció de la compatibilitat de la independència i el socialisme, l’esquerra dita independentista està abandonant a marxes forçades la causa de l’alliberament nacional per capficar-se exclusivament en cabòries dogmàtiques com el palestinisme, el wokisme, l’antisemitisme, el filo-islamisme i altres perdicions ideològiques i eixorques. Mancat de referents socialistes pràctics (només queda Corea del Nord), i malgrat la fallida dels mites de la revolució de Cuba, Nicaragua, Vençuela, Angola i altres, l’esquerra es refugia en un progressisme abstracte embolicat amb una superioritat moral de geometria variable.
Fa deu anys vaig escriure un apunt en aqueix blog titulat “L’esquerra contra la llibertat” on avançava alguna d’aqueixes percepcions, però algú hauria d’escriure (potser el mateix Hèctor López Bofill) un assaig que desxifrés la desconnexió de l’esquerra respecte de la realitat de les condicions de dominació política i espoliació econòmica que l’ordres estatal espanyol sotmet al poble català. Les esquerres occidentals en general són contraidentitàries, és a dir, rebutgen la concepció de la pròpia nació com a eix vertebrador de la cohesió social i es rendeixen a un multiculturalisme sense altra base existent que un garbuix conflictiu de comunitats sense valors civilitzacionals compartits. El cas de Catalunya, esdevingut un territori perdut del Sud Global, és un objecte d’estudi per si sol.
