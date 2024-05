L’Espanya genocida, ahir aliada dels nazis, avui dels gihadistes palestins (amb la complicitat dels botiflers)

Avui Pedro Sánchez ha oficialitzat el reconeixement de l’estat de Palestina per part del Regne d’Espanya, continuant la tradició genocida d’estat, al·legant fer un pas envers la pau quan sap que és un acte de suport als gihadistes que només cerquen la destrucció d’Israel, al mateix temps que reforça el suport a la Turquia d’Erdogan, aliada d’Hamàs i genocida d’armenis i kurds, envers els quals no hi ha cap solidaritat. I això amb la col·laboració activa dels botiflers nostrats, dits Junts, ER i CUP. Els pobles dignes i lliures, resisteixen i resistiran, els mesells i covards s’extinguiran en mans dels ocupants.