Jaume Renyer

per l'esquerra de la llibertat

20 d'agost de 2025
Occident
0 comentaris

Les nacions sense estat propi euro-occidentals en l’atzucac del palestinisme i l’antisionisme

Llegeixo al Jerusalem Post ahir aqueixa notícia: ‘Sanction Israel, launch war crimes investigation’ demand Northern Irish, Scottish, Welsh MPs. The letter added that, given the UK is party to the Genocide Convention, it has an “obligation to prevent acts that may amount to genocide.”

A cross section of lawmakers from the regional Scottish, Northern Irish, and Welsh parliaments and their representatives at Westminster wrote to UK Prime Minister Keir Starmer on Sunday urging him to impose immediate sanctions on Israel, end all arms trade, and launch investigations into “alleged war crimes and acts of genocide in Gaza.”
The Social Democratic and Labour Party (SDLP) of Northern Ireland organized the letter, which was signed by members of the Scottish National Party (SNP), Plaid Cymru of Wales, Sinn Féin of Northern Ireland, the Green Party, the Alliance Party, and People Before Profit. Signatories included Northern Ireland’s First Minister Michelle O’Neill, Alliance Party leader Naomi Long, SDLP leader Claire Hanna, and the SNP’s Westminster leader Stephen Flynn.
Aqueix posicionament conjunt dels diferents nacionalismes britànics i irlandesos assumeix acríticament el relat del palestinisme victimista i l’antisionisme foll hegemònic entre el progressisme occidental de tall islamo-wokista. Coincideix amb l’antisemitisme del BNG, Bildu i ERC. Tots plegats, però, són incapaços de plantejar-se qüestions com aquestes:La causa palestina és un projecte nacional o només una contra-identitat per negar l’estat-nació del poble jueu ? La resposta la poden trobar si llegeixen l’article d’ahir de Josep Gisbert al Nacional.cat: “Reconèixer allò que no existeix“.

Són incapaços de trobar cap ensenyament en el procés de creació d’estructures d’estat per part del sionisme prèvies a la independència del 1948?  La recuperació de la llengua, l’autodefensa, la innovació econòmica, la democràcia política israeliana no els diuen res? Troben res equiparable en el costat àrab palestí ?

No els sobta que el palestinisme que reb la solidaritat d’arreu del món no sigui solidari amb cap altra poble sense estat propi del seu voltant ? Els kurds, els drusos, els alauites, els cristians libanesos els ho poden explicar. Més encara, ERC, CUP i Junts no tenen res a dir del fet que l’1 d’octubre del 2017 l’ambaixada de l’ANP a Madrid es posicionés a favor de la unitat d’Espanya i contra la independència de Catalunya ?

L’animdversió contra Israel és la política dels estats respecte dels quals els partits nacionalistes anteriorment esmentats es volen independitzar, hi tanquen files unànimement tot reforçant-los ?
No paren compte que molts d’aqueixos posicionaments pro-Palestina no són més que mesures porugues d’apaivagament de l’emergent islamisme que cova al si de les societats obertes occidentals amb la voluntat de destruir-les ?
D’ençà el fallit referèndum d’Escòcia al 2014 i el de Catalunya al 2017 no hi ha cap projecte nacional ascendent viable i creïble enlloc d’Europa occdental per part de les nacions sense estat propi, entre d’altres coses perquè no hi ha la capacitat de desllindar entre causes democràtiques i projectes totalitaris. La línia de front entre unes i altres passa per Israel, Ucraïna i Taiwan, d’un costat, i per Rússia, Iran i Xina de l’altre. On creuen que se situa la causa palestina ?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!