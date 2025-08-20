Les nacions sense estat propi euro-occidentals en l’atzucac del palestinisme i l’antisionisme

Llegeixo al Jerusalem Post ahir aqueixa notícia: ‘Sanction Israel, launch war crimes investigation’ demand Northern Irish, Scottish, Welsh MPs. The letter added that, given the UK is party to the Genocide Convention, it has an “obligation to prevent acts that may amount to genocide.”
Són incapaços de trobar cap ensenyament en el procés de creació d’estructures d’estat per part del sionisme prèvies a la independència del 1948? La recuperació de la llengua, l’autodefensa, la innovació econòmica, la democràcia política israeliana no els diuen res? Troben res equiparable en el costat àrab palestí ?
No els sobta que el palestinisme que reb la solidaritat d’arreu del món no sigui solidari amb cap altra poble sense estat propi del seu voltant ? Els kurds, els drusos, els alauites, els cristians libanesos els ho poden explicar. Més encara, ERC, CUP i Junts no tenen res a dir del fet que l’1 d’octubre del 2017 l’ambaixada de l’ANP a Madrid es posicionés a favor de la unitat d’Espanya i contra la independència de Catalunya ?
