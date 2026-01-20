Les diferències entre la lluita per la llibertat dels iranians i els kurds i la causa palestina

L’atac del gihadisme palestí contra la població israeliana el 7 d’octubre del 2023 ha aixecat a casa nostra i arreu d’Occident, un cop més, una onada d’indignació selectiva contra Israel que contrasta amb el silenci còmplice amb les massacres quotidianes perpetrades per règims genocides de Síria, Iran i Turquia contra el poble kurd i la teocràcia xiïta contra el poble iranià.
Quina diferència hi ha entre la causa kurda, la iraniana i la palestina ?
Doncs que les primeres són l’expressió de la lluita d’uns pobles per la seva supervivència i per dotar-se d’un règim democràtic, igualitari entre homes i dones, i interconfessional, cadascún d’ells té el seu projecte de construcció nacional específic basat en una història mil·lenària.
Per contra, els palestins, no són una nació sinó part de la comunitat àrab que cohabitava amb altres minories nacionals, entre elles els jueus, el territori de l’actual Israel durant els segles de dominació turca. Però no és un poble, Gaza era d’Egipte i Cisjordània era jordana fins al 1967, i no té un projecte nacional, només és l’instrument per la destrucció d’Israel en mans de fraccions canviants del món islàmic que el financen i el recolzen internacionalment. Certament, hi ha una població àrab autòctona, que no es va avenir a compartir la terra amb els jueus seguint la resolució de les Nacions Unides del 1947, que va optar per la guerra, la va perdre i es nega a negociar una solució en base al reconeixement del dret d’Israel a existir.
Que els palestins no són un poble ho demostra el fet que no són solidaris amb cap nació que lluita pel seu alliberament arreu del món, (els catalans ho hem comprovat veient com fan costat a l’unitat d’Espanya) i ho han demostrat aqueixos dies fent costat a Turquia en la neteja ètnica dels gihadistes sirians contra el poble kurd. I amb el suport majoritari a l’aliança entre Hamas i la dictadura iraniana per destruir Israel. Cap suport de l’Estat de Palestina a la revolta del poble iranià, allavòrens no és d’estranyar que els insurgents apedreguin la seva ambaixada a Teheran, un fet que mai serà notícia ni a TV3 ni a Vilaweb.
De Catalunya estant la partitocràcia tranversal del progressisme abstracte i banal i les seves antenes comunicatives han decidit que no interessava que se’n sabés res ni de la revolta iraniana ni la lluita dels kurds contra els genocides gihadistes. El palestinisme ha copat el relat mediàtic que ha presentat l’islamisme com un moviment antiimperialista contra la dominació d’Occident i el seu producte, l’estat-nació del poble jueu, Israel.
On són les manifestacions continuades contra “el genocidi” a Gaza ? On són les protestes a les universitats boicotejant les relacions amb les d’Israel ? On són les flotilles de “la llibertat”? Aqueixa fal·làcia alimentada interessadament per les elits polítiques i culturals occidentals amarades de superioritat moral i antisemtisme glamurós s’està ensorrant davant la resiliència del poble jueu, la resistència dels kurds i la revolta dels iranians, tots tres actuant conjuntament per enderrocar el règim autoritari, misogin, homòfob i antioccidental dels aiatol·làs i aturar el sinistre expansionisme otomanista d’Erdogan (soci de Zapatero a l’aliança de civilitzacions). I desmontant amb fets la impsotura de la causa palestina on s’apleguen tots els totalitarismes.
Com escriu avui Josep Gisbert al Nacional.cat, “El miserable silenci còmplice sobre l’Iran“: “Si finalment el fan caure, serà el primer poble que s’alliberarà del totalitarisme islàmic, i això suposarà un canvi de paradigma al món sencer.” Efectivament, “Si la revolta prospera, el món podria estar davant d’un canvi geoestratègic de la magnitud de la caiguda del mur de Berlín el 1989 i l’enfonsament del bloc soviètic”, i aqueix capgirament agafarà fora de joc els dirigents nostrats, mediocres i mesells, incapaços de copsar la significació del projecte independentista de la Cabília, de la ruptura de les fronteres colonials arran del reconeixement de Somalilància per part d’Israel. Seguiran bramant inútilment en pro de la Palestina del riu al mar, com tots els perdedors.
